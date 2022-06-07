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Audi готовит A4 e-tron: новое изображение «зелёного» седана

07.06.2022 238 0 0

Ожидается, что такой электромобиль немецкой марки появится в 2024 году. В основу новинки ляжет платформа PPE (Premium Platform Electric).

 

Audi выпускает A4 с 1994 года, актуальное пятое поколение появилось в 2016-ом, через три года автомобиль пережил рестайлинг. По данным сайта Carsalesbase, продажи модели на старосветском рынке снижаются с 2017 года. По итогам прошлого года европейцы купили всего 59 251 шт., что на 23,6% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом. Отметим, в 2016 году показатель превышал 162,6 тыс. машин. В текущем году у модели пока тоже «минус»: за январь-апрель она разошлась тиражом в 20 526 единиц, что на 7,8% меньше, чем за первую треть 2021-го.

На фото: концепт Audi Skysphere

В относительно скором будущем Audi выпустит новое поколение A4; ожидается, что у этой модели будет полностью электрическая версия, которая получит прибавку e-tron к названию. Конкуренцию новинке от Ауди составит глобальная «электричка» BMW i3, которая появится на рынке в 2025 году, когда «трёшка» сменит генерацию. Напомним, сейчас «батарейный» седан с таким названием уже есть, но он предназначен только для Китая (ранее имя принадлежало «зелёному» хэтчбеку, но его отправили в отставку без преемника).

Рендер Audi A4 e-tron

Совсем недавно дизайнер Kolesa.ru показывал, как будет выглядеть универсал Audi A4 следующего поколения. Информации о том, какое оформление получит полностью электрическая версия модели немецкого бренда, пока нет. Не исключено, что у неё будет ряд визуальных отличий от автомобилей с ДВС. Свой вариант экстерьера Audi A4 e-tron подготовил художник испанского сайта motor.es.

На фото: концепт Audi A6 e-tron

Как отметили в издании, на внешность такой «электрички» повлиял концепт Audi Skysphere, который был представлен в августе 2021 года. Хотя, судя по рендеру, он скорее многое позаимствовал от шоу-кара Audi A6 e-tron, показанного в Шанхае в апреле того же года. У автомобиля на изображении такая же заглушка со светящимися кольцами логотипа на месте решётки радиатора, схожим образом оформлены воздухозаборники в нижней части переднего бампера, только надпись «e-tron» переехала чуть выше, на заглушку. Светодиодная головная оптика имеет похожую узкую форму, но иной рисунок, однако в отличие от концепта, у A4 e-tron основной блок фар, вероятно, будет располагаться ниже, во втором «ярусе».

Боковины также оформлены, как у концептуального седана A6 e-tron. Ещё у автомобиля на рендере дверные ручки установлены заподлицо, а по бокам располагаются традиционные зеркала заднего вида на отдельных ножках, которые крепятся к дверям (тогда как шоу-кар получил узкие боковые камеры).

В основу полностью электрической модификации Audi A4 ляжет платформа PPE (Premium Platform Electric). Официальной информации о «начинке» такого автомобиля пока нет; ожидается, что у «обычного» A4 нового поколения останутся гибридные силовые установки. По предварительным данным, электромобиль немецкой марки появится на европейском рынке в 2024 году.

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