Компания Audi уже несколько месяцев проводит испытания нового поколения модели А4, и тестовые образцы периодически попадаются в объектив фотошпионов. Пользуясь получившимися фотографиями, мы решили представить, как будет выглядеть автомобиль.

Первое поколение А4 (кузов B5) появилось в 1994 году, оно пришло на смену некогда популярной в России модели Audi 80 с индексом В4 (в простонародье известной как «бочка»). Сегодня на конвейере уже пятое поколение с заводским индексом B9, премьера которого состоялась в 2015 году, а в 2019-м «четвёрка» получила рестайлинг. Подходит время для смены поколений, и тестовые экземпляры нового поколения уже неоднократно были замечены на дорогах общего пользования во время испытаний. Пока у нас в распоряжении только фотографии универсалов, но и они позволяют увидеть, в каком направлении изменится стилистика одной из самых популярных моделей бренда.

Рендер нового Audi A4

Новый Audi A4 – редкий случай для современной автомобильной промышленности, когда в новом поколении решётка радиатора станет меньше по размеру, а не наоборот. Её высота существенно сократится, также она получит оригинальное оформление перекладин. Фары получат относительно простую форму, мы изобразили один из вариантов графики светодиодных ходовых огней. Разъём капота «отделится» от решётки радиатора, что нехарактерно для моделей бренда. Общая пластика кузова станет чуть более пластичной, в противовес геометричной стилистике нынешней модели. На наших рендерах автомобиль изображён с классическими дверными ручками, однако среди запечатлённых фотошпионами тестовых образцов были и обладатели утопленных ручек, аналогичные также будут устанавливаться на будущий Audi A6 e-tron. Что же касается задней части, то здесь тон будут задавать вытянутые по горизонтали фонари, которые, возможно, в новом поколении будут объединены светодиодной полосой.

Рендер нового Audi A4

Ожидается, что грядущая А4 станет последним поколением, предлагающимся с двигателями внутреннего сгорания. Она будет построена на модернизированной платформе MLB, которую используют многие другие модели концерна Volkswagen. Многие версии будут гибридными, также в дальнейшем должны появиться полностью электрические модификации, самая мощная из которых с приставкой RS может получить два электромотора общей мощностью 475 л.с. и 800 Нм крутящего момента.

Премьера новинки может состояться уже до конца этого года.

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Напомним, ранее мы рассказывали об особенностях подержанных Audi A4 третьего поколения.