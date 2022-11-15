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Audi обновила логотип: плоская простота, контрастный контур и никакого хрома

15.11.2022 216 0 0

Вслед за многими другими компаниями Audi адаптировала свою эмблему под цифровую графику, а полное название моделей теперь будет печататься фирменным шрифтом Audi Type на центральных стойках кузова.

 

Новый логотип Audi первым примерил представленный на прошлой неделе кроссовер Audi Q8 e-tron, а теперь пресс-служба немецкой компании решила рассказать о нововведениях поподробнее. Четыре кольца отменять никто не собирается, несмотря на то, что в 2018 году были запатентованы новые варианты их изображения, без перемычек.

Напомним, что четыре кольца символизируют компании Audi, Horch, Wanderer и DKW, в 1932 году вошедшие в состав концерна Auto Union AG. До наших дней дожила только Audi, но колечки остались. В 90-х фирма придумала им альтернативу в виде красного овала с белыми буквами внутри, но такая эмблема не прижилась и сегодня не используется.

В новой версии эмблемы перемычки между кольцами сохранены, пропорции практически не изменились, а главное новшество состоит в том, что эмблема стала плоской, двумерной при взгляде спереди. Сделано это для единообразия восприятия: эмблема должна одинаково хорошо смотреться как самом автомобиле, так и на экране смартфона, компьютера, планшета, на печатных рекламных материалах и на фасадах дилерских центров. Основой канал восприятия теперь цифровой, а на плоском экране объёмная эмблема воспринимается не очень хорошо, поэтому за последние несколько лет в автопроме обозначилась чёткая тенденция на плоские и монохромные логотипы — последней до Audi на плоскую графику перешла французская марка Citroen.

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От хромового покрытия эмблем Audi оказывается — тоже из соображений унификации и более естественного восприятия в цифровой среде. Вместо хрома теперь будет чёрная окантовка по внешнему и внутреннему периметру эмблемы, а основная заливка будет белой либо тёмно-серой, в последнем случае на живом автомобиле создаётся эффект хромирования, но без резких бликов.

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Ещё одно нововведение — перенос полного имени модели с кормы на боковину, точнее на центральные стойки, причём имя будет набрано мелким шрифтом Audi Type, разглядеть который издалека невозможно, то есть новая идентификация внедрена главным образом для владельца автомобиля и его пассажиров. Освобождение кормы от «лишних» надписей делает дизайн более чистым и естественным, тем более что индекс модели и логотип на корме всё-таки останутся. Похожий приём, кстати, уже использует шведская марка Polestar: у её электромобилей на боковинах в нижней части передних дверей отображается не только название модели, но и основные технические характеристики — мощность силовой установки и ёмкость батареи.

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Добавим, что осенью прошлого года Audi вернула в оборот имя Horch — им теперь обозначается наиболее роскошная версия седана A8 для китайского рынка. Эмблему Horch и шрифт тоже привели в соответствие с современными представлениями об эстетике.

новинки бизнес Audi

 

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