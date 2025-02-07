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Auto Tuning Show: дрифт и Hit Bit Battle для всех поклонников скорости

07.02.2025 78 0 0

Выставка Auto Tuning Show состоится в конгрессно-выставочном центре «Патриот» 19-20 апреля 2025 года.

На площади порядка 10 000 квадратных метров гости смогут оценить по достоинству более двухсот уникальных автомобилей. Мероприятие собирает массу интересных и знаменитых личностей из автомира: профессиональных пилотов, автоблогеров, технических специалистов и всех, кого интересует автомобильная тематика. Любителей экстрима ждет дрифт-шоу специальных гостей, а также дрифт-такси на мощных и специально подготовленных к дрифту автомобилях. Смекалистые гости смогут поучаствовать в различных конкурсах с ценными призами, среди которых — брендированная одежда.

Все любители тюнинга получат возможность пообщаться и задать вопросы как в рамках public-talk, так и непосредственно на площадке выставки. Каждый из участников будет претендовать на победу в разных номинациях. Настроение посетителям выставки обязательно поднимет фудкорт с вкусными кофе, пиццей, бургерами и другими кулинарными изысками. И, как это принято на подобных мероприятиях, настоящее мужское шоу украсят прекрасные девушки – участницы ультрамодного проекта Hit Bit Battle со своими пластичными и волнующими танцами.

Завсегдатаи этого мероприятия прекрасно знают о том, что Auto Tuning Show –выставка с историей, которая дает посетителям возможность не только насладиться новаторскими достижениями в плане тюнинга авто, но и поучаствовать в самых разных активностях. К тому же посетителей ждут весьма комфортные условия времяпрепровождения, ведь Auto Tuning  Show — единственная выставка в нише тюнинга, которая проводится в выставочном центре.

Прозвучавшая из уст классиков русской литературы Ильфа и Петрова еще 100 лет назад фраза «автомобиль — это не роскошь, а средство передвижения» получила благодаря устроителям экспозиции свое закономерное продолжение: «Автомобиль — это еще и способ самовыражения!». Тюнинг автомобилей приобрел в наши дни небывалый размах популярности. Ежегодно возрастает количество уникальных доработанных автомобилей, которые заметно выделяются среди общего потока машин. Каждый из них, который представляет собой интерес в креативном или эстетическом отношении, участвует в марафоне Auto Tuning Show.

Сторонники самых разных направлений тюнинга не перестают поражать посетителей своими необычными проектами и решениями. В их число входят как топовые тюнинг-ателье и студии различных сфер тюнинга (технический, интерьерный, экстерьерный, детейлинг-студии и аксессуары), известные уже за пределами нашей страны, так и талантливые инженеры, собирающие свои автомобили в гаражах.

Не секрет, что в переводе с английского «тюнинг» переводится как «настройка». Если вы — заядлый автолюбитель или эксперт, разбирающийся в новинках автопрома, то ваше настроение напрямую зависит от того, насколько продуманно укомплектована ваша машина и насколько точно отражает ее тюнинг ваш характер. Наша задача — познакомить вас с полным спектром неисчерпаемого мира тюнинга и научить вас комплектовать автомобиль, исходя из вашей индивидуальности и черт вашего характера. Уверен, что скучать у нас вам не придется. Ведь даже если вы — абсолютный новичок в мире тюнинга, то полученных на одной выставке знаний вам с лихвой хватит для того, чтобы при желании стать уже в следующем году ее полноправным участником.
Николай Свириденко
организатор выставки

Один билет дает право разового посещения выставки Auto Tuning Show в любой из дней ее проведения на выбор. Если вы хотите сделать яркие фото и уделить каждому авто больше времени, то советуем приходить 19 апреля. В этот же день для вдумчивых посетителей состоится Public talk с обсуждением самых актуальных тенденций автотюнинга. Если же вы сторонник динамичного ритма, общения с единомышленниками и хотите быть в эпицентре событий, лучшее время для вас — это следующий день. Так, на 20 апреля запланирована вся развлекательная программа: Hit Bit Battle, награждение ТОП-10 и ряд других событий, которые дополнят выставочную экспозицию. Любителей же дрифт-шоу можем заверить, что активности, связанные с дрифтом, будут проходить на уличной площадке, прямо возле  выставочного павильона оба дня выставки!

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Участники выставки получают место для размещения своего автомобиля 5х6 метров, специальный бокс участника, бесплатные билеты и возможность участия в разных номинациях. Если у вас имеется в наличии нереально заряженная тачка и вы хотите, чтобы она стала частью Auto Tuning Show, то заполните специальную форму на  сайте мероприятия, и с вами свяжутся организаторы выставки, чтобы предложить условия для участия.

Каждый из участников будет претендовать на победу в следующих номинациях:

  • Гоночный автомобиль – #SUPERSPORT
  • Лучший японский тюнинг – #JAPANTUNING
  • Лучшие колеса – #BESTWHEELS
  • Лучший американский автомобиль – #AMERICANMUSCLE
  • Лучший стиль – #СТИЛЬ
  • Лучший немецкий тюнинг – #GERMANTUNING
  • Лучшее подкапотное пространство – #CLEANLOOK
  • Лучшая винилография – #VINILSTYLING
  • Советская классика – #USSRCLASSIC
  • Самый заниженный автомобиль – #LOWCAR
  • Лучший звук выхлопной системы – #LOUDCAR
  • Лучший внедорожник – #BEST4X4

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