В каких регионах России наиболее популярные автомобили с дизельным двигателем
Топ регионов с наиболее высокой долей автомобилей с пробегом с дизельным двигателем возглавляет Калининградская область. В этом регионе доля дизельных авто в структуре предложения на Авито Авто в первом полугодии 2023 года составила 29,2%.
Более высокая, чем в среднем по стране, доля дизельных автомобилей зафиксирована также в Москве и Московской области (17,8%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (17%), Хабаровском крае (16%) и Крыму (15,5%).
От Toyota Land Cruiser до Hyundai Santa Fe: самые популярные модели дизельных автомобилей
По данным Авито Авто, рейтинг наиболее востребованных моделей в сегменте дизельных автомобилей с пробегом возглавила Toyota Land Cruiser. На долю модели пришлось 2,9% от общего спроса на дизельные авто с пробегом, средняя цена составила 3 550 000 рублей.
На втором месте – BMW 5 серии с долей спроса 2,8% и средней ценой 2 749 000 рублей.
Третью строчку занимает BMW X5 с долей спроса 2,7%. В первом полугодии текущего года автомобиль данной модели в среднем можно было приобрести за 3 953 000 рублей.
На четвертой позиции – Volkswagen Touareg со средней ценой 1 990 000 рублей. На долю модели пришлось 2,4% от общего спроса на авто с пробегом с дизельным двигателем.
Пятое место занимает Hyundai Santa Fe с долей спроса 2,3% и средней ценой 2 346 000 рублей.
Топ-5 моделей дизельных автомобилей по спросу в сегменте авто с пробегом, январь-июнь 2023 г., вся Россия, Авито Авто
|Бренд
|Модель
|Доля спроса на модель от общего спроса на дизельные авто с пробегом
|Средняя цена (руб.)
|Toyota
|Land Cruiser
|2,9%
|3 549 960
|BMW
|5 серия
|2,8%
|2 749 000
|BMW
|X5
|2,7%
|3 952 638
|Volkswagen
|Touareg
|2,4%
|1 989 987
|Hyundai
|Santa Fe
|2,3%
|2 346 000
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