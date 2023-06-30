Эксперты Авито Авто проанализировали предложение автомобилей с пробегом на платформе и выяснили, какая доля приходится на авто с дизельным двигателем. По данным платформы, в первом полугодии 2023 года доля дизельных автомобилей в предложении авто с пробегом составила 11%. В аналогичный период прошлого года показатель составлял 8,6%. Количество объявлений о продаже автомобилей данного сегмента год к году выросло на 49,8%. При этом спрос на дизельные авто с пробегом в январе-июне 2023 года увеличился на 33,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена дизельных авто с пробегом составила 1 900 000 рублей.

В каких регионах России наиболее популярные автомобили с дизельным двигателем

Топ регионов с наиболее высокой долей автомобилей с пробегом с дизельным двигателем возглавляет Калининградская область. В этом регионе доля дизельных авто в структуре предложения на Авито Авто в первом полугодии 2023 года составила 29,2%.

Более высокая, чем в среднем по стране, доля дизельных автомобилей зафиксирована также в Москве и Московской области (17,8%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (17%), Хабаровском крае (16%) и Крыму (15,5%).

От Toyota Land Cruiser до Hyundai Santa Fe: самые популярные модели дизельных автомобилей

По данным Авито Авто, рейтинг наиболее востребованных моделей в сегменте дизельных автомобилей с пробегом возглавила Toyota Land Cruiser. На долю модели пришлось 2,9% от общего спроса на дизельные авто с пробегом, средняя цена составила 3 550 000 рублей.

Toyota Land Cruiser '2012–2015

На втором месте – BMW 5 серии с долей спроса 2,8% и средней ценой 2 749 000 рублей.

Третью строчку занимает BMW X5 с долей спроса 2,7%. В первом полугодии текущего года автомобиль данной модели в среднем можно было приобрести за 3 953 000 рублей.

На четвертой позиции – Volkswagen Touareg со средней ценой 1 990 000 рублей. На долю модели пришлось 2,4% от общего спроса на авто с пробегом с дизельным двигателем.

Пятое место занимает Hyundai Santa Fe с долей спроса 2,3% и средней ценой 2 346 000 рублей.

Топ-5 моделей дизельных автомобилей по спросу в сегменте авто с пробегом, январь-июнь 2023 г., вся Россия, Авито Авто