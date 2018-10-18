Автобусам на трассах могут снизить скоростной лимит

Несмотря на то, что количество ДТП в стране снижается, есть ряд категорий, по которым наблюдается прирост, в их числе инциденты с общественным транспортом. Последние трагедии на дороге в Тверской области и Чувашской республике, произошедшие с участием пассажирских автобусов, не могли остаться незамеченными для ГИБДД. Напомним, в этих двух авариях погибло более двадцати людей, серьёзные травмы получили ещё десять.

В итоге ведомство пообещало провести массовые проверки автобусов, особенно сотрудники ГИБДД хотят усилить контроль за тем общественным транспортом, который передвигается в вечернее и ночное время.

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275 0 0 16.08.2018

Наиболее тяжёлые последствия (то есть много погибших и раненых) ведомство фиксирует на межрегиональных и междугородних маршрутах. Большинство так называемых «резонансных» ДТП происходит на скоростных участках дорог. Это неудивительно, ведь водители на них развивают достаточно высокую скорость, остановить тяжёлый автобус в случае необходимости непросто, к тому же многие пассажиры не пристёгиваются, несмотря на наличие ремней безопасности на межрегиональном и междугороднем транспорте.

Для того, чтобы провести массовые проверки, ГИБДД сначала планирует уточнить маршруты движения автобусов, их начальные, промежуточные и конечные пункты. Эту задачу возложили на территориальные подразделения ведомства. К массовым проверкам автобусов будут привлечены медработники, их цель – искать водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии.

Другой мерой может стать ограничение максимально допустимой скорости для автобусов на трассах. В ГИБДД предложили владельцам автодорог разместить рядом с дорожными знаками 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (110 и 130 км/ч) информационные таблички 8.4.3 «Вид транспортных средств» (легковой автомобиль). В этом случае на общественном транспорте нельзя будет разогнаться более 90 км/ч – такая скорость разрешена для движения вне населённых пунктов (если знаки не требуют другого ограничения).

По информации ведомства, в период с января по сентябрь 2018 года количество ДТП с участием автобусов выросло на 0,9% и составило 8 923 случая. В них погибло свыше 600 человек, травмы получили более 13 тысяч участников.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что тенденция на снижение показателей аварийности в РФ начала хромать: несмотря на то, что общее количество ДТП за первые девять месяцев текущего года снизилось, число аварий по вине водителей ТС возросло (на 1,8%). Всего зафиксировано более 105 тысяч таких случаев, в них погибло почти 11 тысяч человек (спад – 3,4%), было ранено почти 140 тысяч участников (прирост – 0,6%).