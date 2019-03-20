Автобусы в РФ могут оборудовать трёхточечными ремнями безопасности

По мнению ГИБДД, это поможет предотвратить тяжкие последствия, то есть смерть или серьёзные травмы пассажиров в случае аварии.

Сокращение уровня смертности в ДТП на сегодняшний день остаётся одной из важных задач, которую власти РФ поставили перед профильными ведомствами. Так, к 2024 году показатель социального риска (количество погибших в авариях на 100 тыс. населения) должен сократиться с нынешних 13 до 4 человек. Большинству регионов страны до этого показателя пока далеко. Так как за прошлый год выросло число инцидентов с участием автобусов, то МВД предлагает различные меры, направленные на защиту жизни и здоровья пассажиров общественного транспорта.

Согласно статистике ГИБДД, за прошлый год количество аварий по вине водителей автобусов выросло на 3,7% (до 5 815 случаев). В них погибло 269 человек (меньше на 17%), травмы получили 8 854 участника (больше на 1,9%). Вообще же за последние 4 года число таких ДТП выросло более чем на четверть (на 25,8%), ведь ещё в 2014 году их насчитывалось примерно 4 620.

Несмотря на то, что смертность в авариях, произошедших по вине водителей автобусов, в прошлом году сократилась, в МВД считают, что общественный транспорт нужно продолжать делать более безопасным для пассажиров. Именно поэтому в ведомстве выступили с предложением оборудовать пассажирские автобусы трёхточечными ремнями безопасности, об этом сообщает ТАСС. Срок реализации идеи инициаторы не обозначили.

Также неизвестно, какой именно пассажирский автотранспорт предлагается оборудовать трёхточечными ремнями безопасности. Автобусы, которые осуществляют междугородние перевозки, как правило, оборудованы двухточечными поясными ремнями. Скорее всего, речь идёт об их замене. Если же под условия предложения попадают автобусы, которые ездят по улицам города, то в итоге пассажиры окажутся в неравной степени защищены: те, кто сумел сесть и пристегнулся, будут в большей безопасности по сравнению с теми, кому сиденья не хватило, так что во время ДТП, они, например, просто держались за поручень.

С трёхточечными ремнями безопасности знакомы все современные автомобилисты и их пассажиры. Создателем конструкции считается шведский инженер Нильс Болин. Впервые такой ремень применили в серийном автомобиле Volvo PV 544 в 1959 году.

Ранее в МВД предлагали также оборудовать автобусы категорий М-2 и М-3 подушками безопасности, а также усилить каркас и крепление сидений. И эти меры призваны сократить смертность в авариях с участием пассажирского транспорта. При этом указанные изменения должны войти в ГОСТ с требованиями для автобусов. Обновлённый госстандарт может вступить в силу к началу следующего года.

Не так давно стало известно об инициативе Минтранса по борьбе с аварийностью с участием коммерческого транспорта. В ведомстве считают, что нужно ограничить время нахождения таких водителей за рулём – не более 9 часов в сутки, при этом каждые 4,5 часа им нужно делать перерывы. Общее время управления ТС в течение одной недели не должно превышать 56 часов. Причём прописать новые нормы предлагается непосредственно в ПДД.