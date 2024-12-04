Бизнес ×
  • Автокресельная марка Recaro спасена, производство переезжает из Германии в Италию

Автокресельная марка Recaro спасена, производство переезжает из Германии в Италию

04.12.2024 133 0 0

Итальянская компания Proma Group объявила о покупке бизнеса обанкротившейся немецкой компании Recaro Automotive GmbH и обещает в ближайшие месяцы возобновить производство автомобильных кресел Recaro.

В октябре мы рассказывали о банкротстве немецкой компании Recaro Automotive GmbH, производящей легендарные автомобильные кресла. Напомним, что под маркой, имеющей очень богатую историю, сегодня выпускается много всякой продукции: компания-производитель автомобильных кресел Recaro Automotive GmbH связана с головным Recaro Holding только лицензией на саму марку, поэтому банкротство Recaro Automotive GmbH никак не отразилось на комнатных, самолётных и детских креслах, выпуском которых занимаются другие компании.

Заявление о банкротстве Recaro Automotive GmbH, штаб-квартира которой находится в немецком городе Кирххайм-унтер-Текк (это пригород Штутгарта), было подано ещё в конце июля, после чего под судебным надзором начался поиск потенциальных инвесторов. Интерес к Recaro проявили несколько компаний, но их интересовала только сама марка, а не автокресла. В итоге Recaro Automotive GmbH смирилась со своей горькой участью и начала готовиться к распродаже активов, но тут внезапно нашёлся-таки подходящий инвестор: сегодня в нашу редакцию поступил пресс-релиз от компании Proma Group, в котором сообщается, что теперь она будет производить кресла Recaro.

Proma Group — это не самый известный, но довольно крупный производитель автомобильных комплектующих с оборотом в 1,1 млрд евро и 25 заводами в Европе, Северной и Южной Америке. Бóльшая часть заводов и головной офис находятся в Италии, штат компании насчитывает порядка 5000 человек. Разные подразделения Proma Group производят детали кузовов и подвесок, монтажное оборудование и крепёж, домкраты и прочую мелочь. Есть и у Proma Group и кресельный бизнес, но итальянская компания производит не кресла целиком, а детали для них — в основном несущие конструкции. Теперь эта часть бизнеса будет дополнена компетенциями Recaro, и Proma Group начнёт поставлять готовые кресла как на конвейеры разных автопроизводителей (OEM-сектор), так и на рынок запчастей, который часто называют словом афтермаркет.

Кресла Recaro для афтермаркета Proma Group обещает вывести на рынок уже в ближайшем январе, а вот производство кресел для OEM-сектора будет перенесено из Германии в Италию — на какой именно завод, в пресс-релизе не указано. Proma Group сохранит часть сотрудников Recaro Automotive GmbH и её штаб-квартиру в пригороде Штутгарта, но пока неясно, что именно здесь будет происходить. В любом случае хорошо, что история автомобильных кресел Recaro продолжится, особенно на фоне масштабных сокращений в Bosch, Schaeffler, Valeo и у более мелких производителей автомобильных комплектующих, которые сейчас переживают системный кризис вместе с потребляющими их продукцию автоконцернами.

Германия Италия бизнес
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Ford Kuga II с пробегом: мрачный EcoBoost и надежда на классические агрегаты В первой части материала о выборе Ford Kuga второго поколения с пробегом мы выяснили, что кузов, несмотря на внешний лоск, уже может иметь точечные проблемы вплоть до сквозных, салон не все... 226 4 0 04.12.2024
Статьи / Тесты Duster – не Renault, Lancer – не Mitsubishi: угадываем разные машины с одинаковыми названиями Встречали ли вы хоть в раз в жизни своего однофамильца? Наверняка да. В автомобильном мире маркетологи стараются такого избегать, чтобы не тратить силы на рекламу конкурентов. Но иногда одно... 1666 3 0 01.12.2024
Статьи / Ретроавтомобили Первые грузовики страны: 100 лет автопробегу АМО-Ф-15 Ровно 100 лет назад, 25 ноября 1924 года, три автомобиля АМО-Ф-15 из первой производственной партии, насчитывавшей 10 машин, стартовали с Красной площади в свой первый автопробег по маршруту... 918 1 3 30.11.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 66096 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 52749 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 21378 11 9 30.07.2024
Change privacy settings