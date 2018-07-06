Проект «Кортеж», предполагающий разработку и выпуск дорогих машин под новым брендом Aurus, предназначенных в том числе для первых лиц государства и их сопровождения, переходит на новый уровень: в режим совместного предприятия НАМИ и Sollers с холдингом Tawazun из ОАЭ. Последний решил вложить в производство, дистрибуцию и послепродажное обслуживание роскошных российских автомобилей около 110 млн. евро (более 8 млрд. руб. по актуальному курсу).

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, соответствующее соглашение заключили инжиниринговый партнёр проекта – институт НАМИ, производственный партнёр – компания Sollers, а также Фонд обороны, безопасности и развития (DSDF) холдинга Tawazun.

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2877 3 0 09.06.2018

Глава Минпромторга РФ пояснил, что после заключения сделки, параметры которой стороны согласуют до конца 2018 года, DSDF войдёт в уставной капитал. Так, по предварительным расчётам, у арабских инвесторов будет примерно 30%, доля Sollers составит 5%, НАМИ – около 60%. Ещё 5% Денис Мантуров, судя по всему, «потерял» в погрешностях. Как сообщает «Интерфакс», он не исключил появления и других новых партнёров в СП, но отметил, что необходимости в них сейчас нет.

По словам представителя концерна Sollers, на которого ссылается РБК, производство некоторых моделей бренда Aurus будет налажено на заводах компании, речь идёт о нынешних мощностях. Однако какие именно предприятия и какие именно автомобили это будут, он не уточнил.

Напомним, в проект «Кортеж» включена разработка и выпуск лимузина и седана под общим названием Senat, внедорожника Komendant и минивэна Arsenal, а также их бронированных версий. Все они созданы на единой модульной платформе (ЕМП), которую разработали в НАМИ.

Продажи седанов и лимузинов нового бренда на российском рынке стартуют в первом квартале 2019 года. Пока что официально был представлен только лимузин, на котором президент РФ Владимир Путин проехал в рамках церемонии инаугурации (7 мая 2018 года).

В том, что инвестиции в проект пришли именно из ОАЭ, ничего удивительного нет: Эмираты обещают стать одним из первых зарубежных рынков, куда начнут поставлять представительские автомобили Aurus. Также ожидается, что модели российского бренда будут продавать в Китае. По словам Дениса Мантурова, экспорт машин предположительно начнётся в 2020-2021 годах.

Компания Tawazun (участник будущего совместного предприятия) создана правительством эмирата Абу-Даби. Она занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР) в различных областях, таких как автомобилестроение, производство боеприпасов, обработка металлов и других.

Публичная презентация автомобилей Aurus состоится в рамках Московского автосалона, который откроется в конце августа.