Автомобили марки Changan могут начать выпускать на заводе «Автотор»

План повышения утильсбора был разработан Министерством промышленности и торговли РФ в прошлом году. Он вступил в силу 1 октября 2024-го: на первом этапе ставка на автотранспорт выросла на 70-85%, что привело к вполне логичному повышению розничных цен на автомобили, особенно это затронуло импортируемые машины. Некоторые китайские марки уже наладили выпуск своей продукции в стране, но не все. Судя по всему, теперь об этом задумались в компании Changan.

На фото: Changan CS55 Plus / Uni-S

О том, что поднебесный концерн Changan может начать выпускать свои автомобили в России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Ожидается, что на этот раз сборку могут наладить на мощностях калининградского завода «Автотор». По данным издания, сейчас стороны продолжают вести переговоры.

С конвейера «Автотора» в «докризисные времена» сходили автомобили баварской марки BMW, а также корейских брендов Kia и Hyundai. Теперь площадка выпускает в основном легковых «китайцев»: в актуальном портфеле числятся бренды Baic, Forthing, SWM, Jetour, Kaiyi, а также Амберавто (под ним выпускается электромобиль A5 – клон JMEV Yi). Не будет удивительным, если к этому списку в дальнейшем добавится Changan; вероятно, сначала стороны организуют крупноузловую сборку, а позже степень локализации будут углублять. Это позволит концерну избежать увеличения трат из-за растущего утильсбора.

На фото: Changan Uni-V

Стоит напомнить, что Changan ранее уже выпускал автомобили в РФ: в период с 2016 по 2019 годы производство кроссоверов CS35 и CS75 было налажено на заводе «Моторинвест», который расположен в Липецкой области. Отметим, тогда продажи были весьма скромные: по данным АЕБ, за весь 2018 год дилеры в РФ продали всего 1510 экземпляров. Доля продукции этого бренда в РФ на тот момент составляла всего 0,08%.

В нынешних реалиях дела у марки Changan на российском рынке идут значительно лучше. Так, по итогам 2024-го он находится на пятом месте в первой десятке самых востребованных марок. По подсчётам «Автостата», его результат по итогам прошлого года составил 106 105 машин (больше на 122%, чем в 2023-м). При этом доля продукции этого бренда на авторынке РФ выросла до 6,8%.

На фото: Changan Hunter Plus

Пока что неизвестно, какие именно модели могут встать на конвейер калининградской площадки. Актуальная российская линейка Changan включает в себя лифтбек Uni-V (рекомендованная розничная цена стартует с отметки 2 859 900 рублей), седаны Alsvin (от 1 750 000 рублей), Eado Plus (от 2 329 900 рублей) и Lamore (от 2 789 900 рублей), пикап Hunter Plus (от 3 479 900 рублей), а также кроссоверы CS35 Plus (от 2 339 900 рублей), CS55 Plus / Uni-S (от 2 629 900 рублей), CS75 Plus (от 3 590 000 рублей), CS95 (от 4 179 900 рублей), Uni-T (от 2 869 900 рублей), Uni-K (от 3 639 900 рублей) и Uni-K iDD (от 5 219 900 рублей).

Напомним, в прошлом месяце корреспондент Kolesa.ru испытал один из кроссоверов китайской марки в деле: все подробности в нашем тест-драйве Changan Uni-K.