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Автомобили марки Kia лидируют по продажам в Селекте

16.12.2024 58 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению и продажам автомобилей в Селекте, сервисе для покупки автомобилей у проверенных дилеров, в период с августа по ноябрь 2024 года. Оказалось, что среди марок лидером по продажам стала Kia, а по количеству объявлений – Chery. 

По данным сервиса Селект, в топ-5 марок по доле в предложении от дилеров вошли Chery (9,5%), Changan (8,5%), ВАЗ (LADA) (7,9%), HAVAL (7,8%) и Geely (6,9%). Больше всего объявлений о продаже в Селекте пришлось на Chery Tiggo 7 Pro Max, доля которого составила 3,7%. Также в топ вошли OMODA C5 и HAVAL Jolion.

В продажах среди марок лидирует Kia, чья доля в период с августа по ноябрь составила 12,2%. Также в пятерку вошли ВАЗ (LADA) (10,5%), Hyundai (8,3%), Renault (6,3%) и Nissan (6,1%).

Лидером по продажам в Селекте среди моделей стала ВАЗ (LADA) Vesta: на нее пришлось 2,9% от всех продаж за четыре месяца. На втором месте – Hyundai Solaris, получивший долю в 2,7%, а на третьем – Volkswagen Tiguan с 2,3%. Четвертую и пятую строку поделили Kia Rio и Hyundai Creta: каждой из этих моделей досталась доля в 2,1%.

Мы видим, что сервис Селект востребован у пользователей, потому что современный покупатель ценит прозрачность сделки и удобство процесса покупки, а Селект полностью отвечает этим запросам. Пользователи могут забронировать автомобиль онлайн, детально изучить его состояние еще до визита в салон по отчету Автотеки и по итогам осмотра автомобиля экспертом, а также провести все этапы сделки в сопровождении персонального менеджера. Важно, что через Селект доступны автомобили от проверенных дилеров по всей стране, а сам сервис абсолютно бесплатен для покупателей и даже предлагает бонусы при покупке – например, ОСАГО в подарок. На наш взгляд, запуск сервиса Селект стал важным шагом в развитии формата онлайн-покупки автомобиля, а также нового стандарта такой покупки – безопасной и комфортной.
Эдуард Ефремов
руководитель направления «Транзакционная модель» в Авито Авто

Топ-10 автомобилей по доле в продажах в Селекте, Россия, август-ноябрь 2024 г., Авито Авто

МаркаМодельДоля в спросе
ВАЗ (LADA)Vesta2,9%
HyundaiSolaris2,7%
VolkswagenTiguan2,3%
KiaRio2,1%
HyundaiCreta2,1%
KiaSportage2,1%
NissanX-Trail1,9%
KiaCeed1,9%
VolkswagenPolo1,9%
RenaultDuster1,8%


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