Автомобили Toyota являются лидерами в рейтинге остаточной стоимости в своих классах

В общей сложности было проверено 1700 модификаций 270 различных моделей. Согласно результатам исследования, в списки включили сразу семь моделей японской марки.

Подведены итоги рейтинга остаточной стоимости «Residual Value – 2021». По результатам исследования, проведённого аналитическим агентством «Автостат», марка Toyota стала абсолютным лидером по количеству наград в массовом сегменте. Так, четыре модели японского бренда эксперты признали лучшими и ещё три вошли в тройку лидеров в своих сегментах.

На фото: Toyota Corolla

Так, у Toyota Corolla оказалось «золото» с индексом остаточной стоимости 86,12% в классе С. В свою очередь бизнес-седан Camry, согласно итогам исследования остаточной стоимости, добился результата 86,93% и возглавил класс D.



На фото: Toyota Camry

Лидером среди внедорожников с открытой грузовой платформой стал пикап Toyota Hilux: его показатель составил 87,54% (модель опередила ближайшего конкурента более чем на десять процентных пунктов). Также сумел показать себя флагманский внедорожник Land Cruiser 200: он стал лучшим в классе SUV E с результатом в 88,15%.



На фото: Toyota Hilux

Стоит отметить и тех, кто вошёл в списки «призёров» в других сегментах. Так, нынешнему бестселлеру российского рынка – Toyota RAV4 – досталось «серебро» в классе кроссоверов, а внедорожники Land Cruiser Prado и Fortuner заняли вторую и третью строчки в сегменте SUV D.



На фото: Toyota Land Cruiser 200

Как пояснили в российском офисе Toyota, высокие показатели остаточной стоимости подтверждают ценность моделей бренда «как ликвидного актива». Из-за этого, в том числе, наблюдается стабильный спрос на автомобили марки: ведь даже в непростой экономической ситуации клиенты могут сохранить вложенные средства и вернуть их в случае продажи.



На фото: Toyota Land Cruiser Prado

«Секрет успеха – в надёжности наших моделей, в работе инженеров по принципам производственной системы Toyota. Мы гордимся тем, что из года в год производим качественные автомобили, которые сохраняют ликвидность, несмотря на время и пробег», — комментирует глава отдела маркетинга и связей с общественностью Тойоты в РФ Юлия Тишакова.



На фото: Toyota RAV4

Отметим, в ходе исследования для составления рейтинга «Residual value – 2021» независимые эксперты изучили 49 брендов, 270 моделей и 1700 модификаций автомобилей, представленных на российском автомобильном рынке. Для проведения анализа специалисты использовали цену на новый автомобиль в 2017 году, рассчитанная с учётом веса модификации в общем объёме продажи модели на рынке, а также стоимость перепродажи машины в 2020-ом.



На фото: Toyota Fortuner

На сегодняшний день Toyota остаётся одной из самых востребованных марок на российском автомобильном рынке. В январе дилеры реализовали 5333 экземпляра, этот результат обеспечил Тойоте седьмое место в рейтинге наиболее популярных в стране брендов.

