Бизнес ×
  • Автомобили Toyota являются лидерами в рейтинге остаточной стоимости в своих классах

Автомобили Toyota являются лидерами в рейтинге остаточной стоимости в своих классах

05.02.2021 274 0 0

В общей сложности было проверено 1700 модификаций 270 различных моделей. Согласно результатам исследования, в списки включили сразу семь моделей японской марки.

 

Подведены итоги рейтинга остаточной стоимости «Residual Value – 2021». По результатам исследования, проведённого аналитическим агентством «Автостат», марка Toyota стала абсолютным лидером по количеству наград в массовом сегменте. Так, четыре модели японского бренда эксперты признали лучшими и ещё три вошли в тройку лидеров в своих сегментах.

На фото: Toyota Corolla

Так, у Toyota Corolla оказалось «золото» с индексом остаточной стоимости 86,12% в классе С. В свою очередь бизнес-седан Camry, согласно итогам исследования остаточной стоимости, добился результата 86,93% и возглавил класс D.

На фото: Toyota Camry

Лидером среди внедорожников с открытой грузовой платформой стал пикап Toyota Hilux: его показатель составил 87,54% (модель опередила ближайшего конкурента более чем на десять процентных пунктов). Также сумел показать себя флагманский внедорожник Land Cruiser 200: он стал лучшим в классе SUV E с результатом в 88,15%.

На фото: Toyota Hilux

Стоит отметить и тех, кто вошёл в списки «призёров» в других сегментах. Так, нынешнему бестселлеру российского рынка – Toyota RAV4 – досталось «серебро» в классе кроссоверов, а внедорожники Land Cruiser Prado и Fortuner заняли вторую и третью строчки в сегменте SUV D.

На фото: Toyota Land Cruiser 200

Как пояснили в российском офисе Toyota, высокие показатели остаточной стоимости подтверждают ценность моделей бренда «как ликвидного актива». Из-за этого, в том числе, наблюдается стабильный спрос на автомобили марки: ведь даже в непростой экономической ситуации клиенты могут сохранить вложенные средства и вернуть их в случае продажи.

На фото: Toyota Land Cruiser Prado

«Секрет успеха – в надёжности наших моделей, в работе инженеров по принципам производственной системы Toyota. Мы гордимся тем, что из года в год производим качественные автомобили, которые сохраняют ликвидность, несмотря на время и пробег», — комментирует глава отдела маркетинга и связей с общественностью Тойоты в РФ Юлия Тишакова.

На фото: Toyota RAV4

Отметим, в ходе исследования для составления рейтинга «Residual value – 2021» независимые эксперты изучили 49 брендов, 270 моделей и 1700 модификаций автомобилей, представленных на российском автомобильном рынке. Для проведения анализа специалисты использовали цену на новый автомобиль в 2017 году, рассчитанная с учётом веса модификации в общем объёме продажи модели на рынке, а также стоимость перепродажи машины в 2020-ом.

На фото: Toyota Fortuner

На сегодняшний день Toyota остаётся одной из самых востребованных марок на российском автомобильном рынке. В январе дилеры реализовали 5333 экземпляра, этот результат обеспечил Тойоте седьмое место в рейтинге наиболее популярных в стране брендов.

пикап седан внедорожник кроссовер авторынок бизнес Toyota Toyota Corolla Toyota RAV 4 Toyota Camry Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser 200 Toyota Hilux Toyota Fortuner

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты «Не видеорегистратор, а видеосистема!». Обзор комбо-устройства TrendVision Hybrid Signature PRO Этот гаджет язык не поворачивается назвать «видеорегистратором». Да и за рамки популярного термина «комбо-устройство» он серьезно вышел. TrendVision Hybrid Signature PRO – натуральная автомо... 153 0 0 05.02.2021
Статьи / Практика Балансировка – не просто грузики. Как правильно балансировать колесо и ничего не испортить Любой автовладелец периодически вынужден делать балансировку колёс. Когда-то копеечное удовольствие сегодня стоит уже не так дёшево, и невольно возникает вопрос: а не выбрасываем ли мы иногд... 1721 0 3 05.02.2021
Статьи / Тесты Тюнинг-ателье или кондитерская? Вспомни и угадай названия тюнинг-мастерских Что приходит вам в голову, когда вы слышите слова «тюнинг-ателье»? Кто-то сразу выпалит «West Coast Customs», кто-то начнет список с AMG, Brabus, Hamann и иже с ними, кто-то поднимет бровь и... 576 0 1 04.02.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 180843 10 103 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 88447 23 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 76450 2 31 25.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings