«Автонеформалы» в РФ: кто они, сколько их и почему они здесь?

По данным ГИБДД, в прошлом году в нашей стране было зарегистрировано более тысячи новых автомобилей, которые не попали в дилерскую статистику АЕБ. Рассказываем, что это за машины, и какого типа моделей больше всего не хватает россиянам в официальной рознице.

Многие автомобильные бренды, официально представленные в России, предлагают нам ограниченный ассортимент продукции, и тенденция такова, что с каждым годом выбор сужается, потому что импортные модели слишком дороги, и ввозить их нет смысла, а локализовывать с учётом проводимой правительством экономической политики целесообразно только наиболее массовые и ходовые модели. Мечтаете о маслкаре, большом пикапе или недорогом семейном однообъёмнике? Увы, официальным дилерам почти нечего вам предложить. Но прийти на помощью могут дилеры «серые», или можно заморочиться и привезти желанную иномарку самостоятельно. Согласно статистике регистраций новых автомобилей ГИБДД, которая есть в распоряжении «Автостата», в 2018 году в нашей стране было поставлено на учёт примерно 1200 «серых» иномарок. Часть из них неидентифицируема, то есть в описании отсутствует марка или модель. Так, например, в нашу страну попала некая единственная Alfa Romeo и три Лянчи. Этих тёмных лошадок мы оставим за рамками обзора, за исключением одной неопознанной Теслы, вычислить которую оказалось несложно: если это не Model S, и не Model X, то, очевидно, Model 3 – так и запишем.

Таким образом, опознанных новых иномарок набралось 1094 штуки за год. Уточним, что речь идёт о машинах, выпущенных в 2018, 2017 и 2016 годах – более ранние, даже с нулевым пробегом, в подборке отсутствуют, да и назвать их новыми за сроком давности можно лишь с большой натяжкой. В обзор также включены модели, которые раньше продавались в РФ официально, но уже выведены с рынка, то есть они были приобретены не у официальных дилеров. Далее пройдёмся по маркам в порядке убывания их популярности.

Toyota (360)

Зарегистрированы три американских среднеразмерных внедорожника 4Runner, 21 компактный седан Allion, восемь субкомпактных хэтчбеков Aqua (праворульный Yaris), 16 компактных хэчтбеков Auris, 13 бизнес-седанов Crown, один минивэн Esquire, один минивэн Estima, шесть внедорожников FJ Cruiser, 61 кроссовер Harrier (более демократичная версия люксового Лексуса RX), один минивэн Ipsum, два компактвэна Isis, семь среднеразмерных седанов Mark, девять минивэнов Noah, три субкомпактных хэчтбека Passo, ещё один субкомпактный хэтчбек Porte с чудесными сдвижными боковыми дверями, 17 среднеразмерных седанов Premio, девять угловатых среднеразмерных универсалов Probox и семь почти таких же Succeed, 11 субкомпактных однообъёмников Ractis, четыре субкомпактных кроссовера Rush, 33 огромных рамных американских внедорожника Sequoia, девять больших американских минивэнов Sienna, 13 субкомпактных однообъёмников Sienta, семь среднеразмерных американских пикапов Tacoma, 50 больших американских пикапов Tundra, один минивэн Vellfire (в сущности, то же самое, что Alphard), 14 хэчтбеков Vitz (ещё одна разновидность Яриса), 19 минивэнов Voxy и 13 компактвэнов Wish.

Honda (221)

Прописку в нашей стране получили два Сивика, 129 субкомпактных однообъёмников Fit (ранее официально предлагались в РФ под именем Jazz), 11 компактвэнов Freed, один городской хэтчбек Life, один американский пикап с несущим кузовом Ridgeline, 36 минивэнов Stepwagon, 40 субкомпактных паркетников Vesel и один HR-V (тот же Vesel, но с левым рулём).

Kia (107)

Наиболее востребованной оказалась модель, обозначенная как Spectra/Sephia/Shuma – зарегистрировано 63 экземпляра. Скорее всего, речь идёт о «левых» азиатских версиях модели Cerato, в том числе с кузовом купе. Также приехало много больших минивэнов Carnival/Sedona (корейская/американская версии) – 42 штуки, и два субкомпактных однообъёмника Venga.

Nissan (89)

На учёт поставлены три недорогих компактных универсала AD, один компактный седан Bluebird, один кей-кар Clipper, один стильный «квадратный» хэтчбек Cube, один бизнес-седан Fuga (праворульный Infiniti Q70), один минивэн Elgrand, один компактвэн Lafesta, один субкомпактный седан Latio, четыре субкомпактных хэтчбека March, один пикап Navara, 59 субкомпактных однообъёмников Note, один кроссовер Rogue (американская версия X-Trail), шесть компактных седанов Sentra, один среднеразмерный седан Skyline (праворульный Infiniti Q50), четыре бизнес-седана Teana и три больших американских пикапа Titan.

Ford (86)

Непризнанные хиты «синего овала» – это 55 больших американских пикапов F-Series (из них 54 в модификации F-150 и один F-250), два седана Fusion (американская версия Mondeo), один минивэн Galaxy и два S-Max, 25 спорткаров Mustang и один пикап Ranger.

Ram (64)

На учёт поставлены 64 полноразмерных американских пикапа.

Tesla (53)

Силами неофициальных импортёров в Россию доставлены 12 электрических лифтбеков Model S, 40 кроссоверов Model X и один экземпляр Model 3.

Mazda (21)

Зарегистрированы две модели Atenza (праворульная Mazda 6), шесть Axela (праворульная Mazda 3), один компактвэн Biante и 12 субкомпактный хэтчбеков Demio (праворульная Mazda 2).

Dodge (18)

Зарегистрированы один минивэн Caravan, 14 купе Challenger, один седан Charger, один кроссовер Durango и один суперкар Viper.

Suzuki (15)

В нашу страну приехали один субкомпактный хэчтбек Alto, 11 кроссоверов Escudo (праворульная Vitara), один субкомпактный однообъёмник Solio и два хэтчбека Swift.

Subaru (14)

На учёт поставлены 14 компактных Impreza.

Mitsubishi (13)

На счету «трёх бриллиантов» один Lancer, четыре малолитражки Mirage и восемь компактных кроссоверов RVR (праворульная версия ASX).

Renault (9)

Регистрацию прошли один субкомпактный хэтчбек Clio, один кроссвэн Espace, шесть компактных седанов Fluence и один компактвэн Scenic.

Lincoln (6)

На учёт встали шесть больших рамных внедорожников Navigator.

Chevrolet (5)

В Россию прибыли один кроссовер Captiva, одна компактная легковушка Cruze (непонятно, с каким кузовом), один бюджетный седан Cobalt, один большой седан Malibu и один пикап Silverado.

Daihatsu (4)

Зарегистрированы четыре кей-кара: один Atrai, один Be-Go и два Hijet.

Opel (2)

Зарегистрированы одна Astra и одна Insignia.

Acura (1)

На учёт поставлен один кроссовер RDX.

GMC (1)

Некий энтузиаст ввёз в нашу страну один дизельный пикап Sierra.

Hyundai (1)

Ввезён один «несимметричный» хэтчбек Veloster

Lexus (1)

Ввезён один компактный гибридный хэтчбек CT 200h.

Lifan (1)

Каким-то чудом в Россию попал «древний» седан Breez, но при этом 2017 года выпуска. Возможно, что в данные закралась ошибка, либо под Бризом имеется ввиду более свежая модель Celliya.

Peugeot (1)

Кому-то понадобился заморский рестайлинговый 206 (седан либо хэтчбек).

Skoda (1)

Ввезён единственный хэтчбек Fabia.

Неказистые универсалы Toyota Probox/Succeed (на фото) и Nissan AD тоже, оказывается, имеют на российском рынке свою маленькую нишу.

Какие выводы можно сделать из представленных цифр? Во-первых, россиянам явно не хватает недорогих субкомпактных однообъёмников, таких как Honda Jazz (его японский брат Fit стал абсолютным лидером «серых» продаж) и Nissan Note, а также вэнов более крупных размерных классов. Автопроизводители уверяют, что функции вэнов сегодня успешно выполняют кроссоверы, но такая замена по ряду причин подходит не всем – например, пожилым людям и маленьким детям садиться и выходить из минивэна удобнее, чем из кроссовера.

Во-вторых, в России есть немало любителей больших американских автомобилей, в том числе полноразмерных пикапов: Ford F-150, Ram и Toyota Tundra встречаются на наших дорогах регулярно, а вот пикапы GM почему-то у нас не в чести. Возможно, сказалась многолетняя девальвация бренда Chevrolet, который лепили на дешёвые модели и продолжают ставить на «Шниву».

И в-третьих, находится немало людей, готовых купить новую «прулю», потому что, очевидно, официальные отечественный рынок не в состоянии предложить достойную по соотношению цена/качество леворульную альтернативу. Статистика показывает востребованность городских хэтчбеков, а их в авторизированных дилерских центрах теперь почти нет.

На базе данных ГИБДД мы также подготовили любопытный материал со статистикой «прошлогодок», то есть новых машин, проданных в 2018 году, но выпущенных годом или двумя ранее.

Со статисткой продаж автомобилей, проданных официальными дилерами в прошлом году, можно ознакомиться здесь.