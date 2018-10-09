Соответствующее решение обсуждалось в ходе первого заседания отраслевой рабочей группы, которая была создана по указанию вице-премьера Дмитрия Козака.

В составе рабочей группы для обсуждения вопросов, связанных с развитием автопрома РФ, числятся как представители компаний, так и чиновники. Её первое совещание прошло вчера, 8 октября 2018 года. В рамках встречи заместитель министра экономического развития Михаил Расстригин заявил, что новые требования к локализации (то есть поправки к постановлению правительства №719) должны быть направлены на «экономическую целесообразность». Она зависит от объёмов производства и государственной поддержки отрасли.

По словам Дмитрия Аратского, заместителя руководителя секретариата зампреда правительства РФ Дмитрия Козака, в РФ сохранятся программы поддержки спроса на российском авторынке, также кабмин думает о внушительной сумме для обеспечения экспортных субсидий (речь идёт о 350 млрд. рублей для всех отраслей на 6 лет).

Как сообщает «Коммерсант», доступ к этим деньгам автоконцерны получат вне зависимости от наличия специнвестконтрактов (СПИК); возможно, влиять на это будет доля экспорта в объёме производства машин или в выручке.

Напомним, в сентябре 2018-го совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение об увеличении пошлин на автокомпоненты (из-за обязательств РФ перед ВТО). Известно, что в среднем пошлины вырастут на 3-10%.

В связи с этим к господдержке российского автопрома планируют добавить также возмещение 85% затрат на повышение пошлин на компоненты. Согласно сведениям источников издания, частичная компенсация обусловлена тем, что именно столько – 85% пошлин – получает бюджет страны.

Задача отраслевой рабочей группы – не допустить ситуации, при которой рост пошлин привёл бы к недобросовестной конкуренции и уходу компаний, которые вложились в локализацию в РФ. Так, например, возможные потери уже подсчитали в Hyundai, у которой скоро заканчивается соглашение о промсборке, но по-прежнему не подписан СПИК: из-за пошлин производитель будет ежегодно недополучать примерно 5 млрд. рублей.

Представители автопрома РФ должны представить свои варианты развития отрасли в рамках следующего заседания, которое пройдёт 11 октября. Сообщается, что решения вице-премьер будет принимать в конце текущего месяца, по итогам всей работы отраслевой группы.

Пока что продажи новых автомобилей на нашем рынке растут: с января по сентябрь 2018 года автодилеры реализовали 1 297 432 машины, что на 14,9% меньше по сравнению с показателем первых девяти месяцев 2017-го. Все модели, входящие в ТОП-25 самых востребованных в РФ в сентябре, выпускаются на мощностях российских автозаводов.