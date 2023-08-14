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  • Автотор начал серийный выпуск кроссовера BAIC X55 и рассказал о его оснащении

Автотор начал серийный выпуск кроссовера BAIC X55 и рассказал о его оснащении

14.08.2023 64 0 0

На российском рынке новый паркетник будет доступен с безальтернативной полуторалитровой турбочетверкой и передним приводом. Модели обещан обширный список оборудования.

К серийному выпуску китайского кросса BAIC X55 калининградский завод Автотор готовился с начала июня, теперь же объявлено о старте промышленной сборки. Как отметили в пресс-службе компании, еще на этапе подготовки «были выполнены работы по разработке и внедрению операционных карт, в соответствии с технологическим процессом сконструирована и изготовлена специальная оснастка, проведено обучение персонала, занятого на производстве». Кроме того, на конвейерной линии установили дополнительное оборудование «для первичного программирования блоков управления и всех электронных систем автомобиля», ведь паркетник имеет «большое количество электронных систем» и «интеллектуальные ассистенты последнего поколения». Ну и напомним, что в рамках сотрудничества с концерном BAIC российское предприятие также собирает седаны BAIC U5 Plus, кроссоверы BAIC X35 и рамные внедорожники BAIC BJ40.

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У себя на родине этот паркетник дебютировал в прошлом году, там он известен как Beijing X6 или Mofang (он же «Кубик Рубика» в переводе с китайского). Но в РФ кросс решено продавать под экспортным индексом X55 (в некоторых странах SUV еще имеет приставку Plus). Особенности внешности – двухъярусная головная оптика (сверху расположены полоски ходовых огней, блоки основных фар идут ниже), выдвижные ручки дверей и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Кстати, в Китае для кроссовера за доплату заявлены камеры вместо традиционных наружных зеркал, однако это пока просто способ привлечения внимания к модели, ведь в КНР такая фишка законодательно еще не разрешена. Вот и в России пятидверка имеет обычные зеркала.

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По своим габаритам BAIC X55 близок к нашему почившему Toyota RAV4. Длина «китайца» равна 4620 мм, ширина – 1886 мм, высота – 1680 мм, колесная база – 2735 мм. Заявленный объем багажника версии для России – 350 литров.

В салоне – отдельные экраны приборки и мультимедиа-системы, плюс «парящий» центральный тоннель с нишей в нижней части. В списке оборудования предназначенного для РФ паркетника также значатся охлаждаемый бокс в подлокотнике между передними креслами, панорамная крыша, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, ассистент парковки, электропривод багажной двери (с памятью и функцией бесконтактного открытия), двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, системы слежения за разметкой и мониторинга слепых зон.

Как и в Китае, в России BAIC X55 предложат с безальтернативной бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 188 л.с., которая сочетается только с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний. По данным Автотора, первую «сотню» кроссовер наберет за 7,8 секунды.

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Российские продажи стартуют до конца текущего года, цены еще не объявлены. Впрочем, и так понятно, что X55 окажется дороже модели X35. Последний  кросс у нас сегодня представлен с атмосферником 1.5 (112 л.с.) и 5МКП или турбомотором аналогичного объема (136 л.с.), который сочетается с вариатором. Младший паркетник BAIC X35 по прайсу сегодня стоит от 1 839 000 до 2 319 000 рублей.

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