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  • «Автотор» нашёл нового партнёра: на заводе будет налажено производство автокомпонентов

«Автотор» нашёл нового партнёра: на заводе будет налажено производство автокомпонентов

26.05.2023 31 0 0

Калининградское предприятие будет сотрудничать с китайской компанией Shanhai Nuoang Automobile Tehnology Co. Ltd.

На мультибрендовом заводе «Автотор», который располагается в Калининграде, до кризиса был налажен выпуск автомобилей марок BMW, Hyundai и Kia. Теперь у компании иное наполнение портфеля: в списке нынешних партнёров «поднебесные» Kaiyi, BAIC и SWM, подробнее о сотрудничестве с каждым из них Kolesa.ru писал ранее. Теперь стало известно ещё об одном партнёре, кстати, он тоже из Китая.

Подписание соглашения между «Автотором» и Shanhai Nuoang Automobile Tehnology Co. Ltd

«Автотор» заключил соглашение о сотрудничестве с китайской компанией Shanhai Nuoang Automobile Tehnology Co. Ltd, которая занимается разработкой электромобилей, электрических силовых установок и их ключевых компонентов. Документ был подписан по завершении деловой программы Российско-Китайского бизнес-форума, который прошёл в Шанхае (КНР).

Как пояснили в пресс-службе «Автотора», стороны договорились о сотрудничестве в рамках реализации проекта по созданию в Калининградской области производства не только электрокаров, но и автомобилей, работающих на газомоторном топливе и гибридов. Согласно плану, здесь также будет налажен выпуск деталей и узлов (включая электромоторы, в том числе схемы три в одном и пять в одном, редукторы, электронные системы управления, печатные платы).

На фото: производство Kaiyi на «Автоторе»

По расчётам партнёров, эти автокомпоненты будут предназначены не только для выпуска машин непосредственно на мощностях «Автотора», их также планируется поставлять другим российским производителям. Известно, что в рамках соглашения стороны обсудили план совместной работы и определили взаимные обязательства по локализации компонентов из КНР.

На фото: производство BAIC на «Автоторе»

По словам президента ООО «Автотор Холдинг» Дениса Пака, завод сейчас «приступает к практической части программы локализации в партнёрстве с ведущими китайскими компаниями, обладающими лидирующими компетенциями в сфере разработки автомобилей на «новой энергии» и критически важных автокомпонентов». Ещё топ-менеджер подчеркнул, что «подписанное соглашение предусматривает использование самых передовых технологий и ноу-хау, а также совместную работу по привлечению технологических партнёров для организации производств автокомпонентов в России, нацеленную на максимальное вовлечение локальных производителей в производственные цепочки».

На фото: производство SWM на «Автоторе»

По плану запуск первой очереди мощностей по механической обработке и сборке электродвигателей должен пройти в период до конца текущего года. В «Автоторе» пояснили, что запуск второй очереди мощностей, которая включает в себя старт эксплуатации оборудования полного цикла для производства отливок, запланирован на 2024 год.

Напомним, осенью прошлого года стало известно о том, что «дочка» Росатома начала строить Гигафабрику в Калининградской области. Предполагается, что основным потребителем выпускаемых аккумуляторов должно стать «соседское» предприятие «Автотор». Его запуск запланирован на 2025 год.

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