Лифтбек ×
  • АВТОВАЗ поднял цены на модели Lada. Прибавка – от 50 до 70 тысяч рублей

АВТОВАЗ поднял цены на модели Lada. Прибавка – от 50 до 70 тысяч рублей

13.05.2024 89 1 0

Подорожание не затронуло все комплектации семейства Vesta (включая спортивные и кросс-версии), а также базовое исполнение седана и лифтбека Granta.

Нынешняя линейка бренда Lada включает в себя четыре модели – внедорожники Niva Legend и Niva Travel, а также пару семейств – Granta и Vesta. Стоит напомнить, что совсем скоро в модельный ряд бренда вернутся фургоны и универсалы Largus. Как Kolesa.ru сообщал ранее, серийное производство этих машин стартует в текущем месяце на заводе в Ижевске. Пока что по-прежнему нет информации о том, какой окажется цена Ларгуса после возвращения.

На фото: Lada Vesta SW

О том, что цены автомобилей вырастут, президент АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал на прошлой неделе. Он отметил, что повышение составит около 3%, при этом за последние полгода, пока стоимость машин не росла, накопленная инфляция составила примерно 7%. Теперь прайс-листы переписали, однако подорожание коснулось не всех моделей.

Так, рекомендованная розничная стоимость всех версий Lada Vesta осталась прежней, так что цена седана варьируется в диапазоне от 1 239 900 до 1 885 900 рублей, «приподнятая» четырёхдверка с прибавкой Cross обойдётся в 1 733 900 – 2 007 900 рублей. Универсал с прибавкой SW всё также стоит 1 639 900 – 2 015 900 рублей, в пятидверку SW Cross можно купить за 1 853 900 – 2 127 900 рублей. Кроме того, не изменился ценник и на спортивные модификации: Vesta Sportline стоит 2 175 900 – 2 205 900 рублей, а стоимость Vesta SW Sportline варьируется от 2 350 900 до 2 380 900 рублей.

На фото: Lada Granta Sport

Цена базового седана Lada Granta по-прежнему составляет 699 900 рублей, но стоимость всех остальных комплектаций увеличилась на 51,1 тыс. рублей. В результате топовая четырёхдверка теперь стоит 1 228 000 рублей. Стоит отметить, что в процентном соотношении подорожание седана составило 4,3-6,4%. Стартовому варианту лифтбека тоже оставили прежний ценник – 739 900 рублей. Все остальные исполнения подорожали на ту же сумму, топ-вариант теперь стоит 1 299 000 рублей.

На фото: Lada Niva Travel

Стоимость всех комплектаций Lada Granta Cross увеличилась на 66,1 тыс. рублей, сейчас такая пятидверка предлагается за 1 012 000 – 1 177 000 рублей. Также в полном составе подорожали спортивные Гранты – на 71,1 тыс. рублей. Седан с прибавкой Sportline теперь стоит 1 106 000 – 1 276 000 рублей, аналогичный лифтбек можно купить за 1 136 000 – 1 316 000 рублей. Цена четырёхдверной Granta Sport сейчас равна 1 405 000 – 1 423 000 рублей; а пятидверной спортверсии – 1 445 000 – 1 463 000 рублей.

На фото: Lada Niva Legend

Цена внедорожника Lada Niva Travel (во всех версиях) увеличилась на 51,1 тыс. рублей. Сейчас рекомендованная розничная стоимость модели составляет 1 250 000 – 1 533 000 рублей. Классический трёхдверный внедорожник Niva Legend подорожал аналогично: за эту модель теперь просят 881 000 – 1 131 000 рублей. А вариант с прибавкой Bronto прибавил 61,1 тыс. рублей и теперь обойдётся клиентам в 1 365 000 – 1 454 000 рублей.

Напомним, ранее глава АВТОВАЗа Максим Соколов отметил, что по итогам текущего месяца компания намерена продать свыше 40 тыс. автомобилей. Согласно подсчётам производителя, в апреле дилеры Lada реализовали в РФ около 45,6 тыс. машин: этот показатель стал максимальным за последние 12 лет.

универсал седан внедорожник Россия АВТОВАЗ авторынок лифтбек Lada Lada Granta Lada Vesta Lada Niva Legend Lada Niva Travel

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
13.05.2024 19:01
Петя Иванов
  1. Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи.
  2. Хорошая вещь не может стоить дешево.
  3. Скупой платит трижды.
  4. Мал золотник, да дорог.
  5. За морем телушка полушка, да рубль перевоз.
  6. Как потопали, так и полопали.
  7. Чем дальше в лес, тем толще партизаны.
1

Новые статьи

Статьи / Гаджеты «Бочонок с оптической стабилизацией камеры»: видеорегистратор Neoline WowCam Wi-Fi Неплохо иметь видеорегистратор с ультракомпактным корпусом, камерой с оптической стабилизацией, умением работать со смартфоном через Wi-Fi и мобильное приложение, а также… смешной ценой. Вот... 227 0 0 13.05.2024
Статьи / Безопасность Всё про автомобильную аптечку: что в неё входит, где проверяют и можно ли собрать самому Автомобильная аптечка – как огнетушитель: никто толком не знает, как ею пользоваться, но возить с собой надо. И быть в машине она должна обязательно, но наказать за её отсутствие никто не мо... 161 0 2 13.05.2024
Статьи / Авторынок Только параллельные: 10 самых дешевых дизельных полноприводных кроссоверов и внедорожников Дизели на легковушках в России никогда не были особенно популярны, но вот у дизельных кроссоверов и внедорожников своя аудитория была. Увы, вместе с уходом крупных брендов выбор возможных ва... 7030 2 0 12.05.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 74141 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 14436 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 11774 18 171 14.03.2024
Change privacy settings