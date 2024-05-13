АВТОВАЗ поднял цены на модели Lada. Прибавка – от 50 до 70 тысяч рублей

Подорожание не затронуло все комплектации семейства Vesta (включая спортивные и кросс-версии), а также базовое исполнение седана и лифтбека Granta.

Нынешняя линейка бренда Lada включает в себя четыре модели – внедорожники Niva Legend и Niva Travel, а также пару семейств – Granta и Vesta. Стоит напомнить, что совсем скоро в модельный ряд бренда вернутся фургоны и универсалы Largus. Как Kolesa.ru сообщал ранее, серийное производство этих машин стартует в текущем месяце на заводе в Ижевске. Пока что по-прежнему нет информации о том, какой окажется цена Ларгуса после возвращения.

На фото: Lada Vesta SW

О том, что цены автомобилей вырастут, президент АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал на прошлой неделе. Он отметил, что повышение составит около 3%, при этом за последние полгода, пока стоимость машин не росла, накопленная инфляция составила примерно 7%. Теперь прайс-листы переписали, однако подорожание коснулось не всех моделей.



Так, рекомендованная розничная стоимость всех версий Lada Vesta осталась прежней, так что цена седана варьируется в диапазоне от 1 239 900 до 1 885 900 рублей, «приподнятая» четырёхдверка с прибавкой Cross обойдётся в 1 733 900 – 2 007 900 рублей. Универсал с прибавкой SW всё также стоит 1 639 900 – 2 015 900 рублей, в пятидверку SW Cross можно купить за 1 853 900 – 2 127 900 рублей. Кроме того, не изменился ценник и на спортивные модификации: Vesta Sportline стоит 2 175 900 – 2 205 900 рублей, а стоимость Vesta SW Sportline варьируется от 2 350 900 до 2 380 900 рублей.

На фото: Lada Granta Sport

Цена базового седана Lada Granta по-прежнему составляет 699 900 рублей, но стоимость всех остальных комплектаций увеличилась на 51,1 тыс. рублей. В результате топовая четырёхдверка теперь стоит 1 228 000 рублей. Стоит отметить, что в процентном соотношении подорожание седана составило 4,3-6,4%. Стартовому варианту лифтбека тоже оставили прежний ценник – 739 900 рублей. Все остальные исполнения подорожали на ту же сумму, топ-вариант теперь стоит 1 299 000 рублей.



На фото: Lada Niva Travel

Стоимость всех комплектаций Lada Granta Cross увеличилась на 66,1 тыс. рублей, сейчас такая пятидверка предлагается за 1 012 000 – 1 177 000 рублей. Также в полном составе подорожали спортивные Гранты – на 71,1 тыс. рублей. Седан с прибавкой Sportline теперь стоит 1 106 000 – 1 276 000 рублей, аналогичный лифтбек можно купить за 1 136 000 – 1 316 000 рублей. Цена четырёхдверной Granta Sport сейчас равна 1 405 000 – 1 423 000 рублей; а пятидверной спортверсии – 1 445 000 – 1 463 000 рублей.



На фото: Lada Niva Legend

Цена внедорожника Lada Niva Travel (во всех версиях) увеличилась на 51,1 тыс. рублей. Сейчас рекомендованная розничная стоимость модели составляет 1 250 000 – 1 533 000 рублей. Классический трёхдверный внедорожник Niva Legend подорожал аналогично: за эту модель теперь просят 881 000 – 1 131 000 рублей. А вариант с прибавкой Bronto прибавил 61,1 тыс. рублей и теперь обойдётся клиентам в 1 365 000 – 1 454 000 рублей.



Напомним, ранее глава АВТОВАЗа Максим Соколов отметил, что по итогам текущего месяца компания намерена продать свыше 40 тыс. автомобилей. Согласно подсчётам производителя, в апреле дилеры Lada реализовали в РФ около 45,6 тыс. машин: этот показатель стал максимальным за последние 12 лет.