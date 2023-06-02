АВТОВАЗ показал все версии новой Lada Vesta, скоро в продаже

Как и дореформенная модель, рестайлинговая Веста будет доступна в виде седана и универсала, кроме того, покупателям предложат «внедорожные» модификации.

Массовый выпуск модернизированный Lada Vesta стартовал в Тольятти в марте текущего года (прежде машины делали в Ижевске). К слову, АВТОВАЗ считает такую модель следующим поколением, хотя это все же рестайлинг. В мае были раскрыты комплектации и цены, и в том же месяце вазовцы сообщили о начале отгрузки автомобилей дилерам. Ну а теперь обновленная Веста появилась на официальном сайте Lada.

Рестайлинговое семейство представлено почти в полном составе – это стандартные седан Vesta и универсал Vesta SW, а также их «внедорожные» версии Vesta Cross и Vesta SW Cross. Не хватает Весты Sport, но такая модификация, как ожидается, тоже будет, только позже.



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На данный момент самая обширная линейка у четырехдверной модели: обычный седан доступен в комплектациях Comfort, Life, Enjoy и Techno, и та же гамма, за исключением базовой версии, у «кроссовера». Универсалы же пока предложены лишь в начальном исполнении. А еще только «комфортные» Весты оснащаются восьмиклапанным двигателем 1.6 мощностью 90 л.с., у остальных машин – 106-сильный 16-клапанный мотор аналогичного объема. Коробка пока одна – пятиступенчатая «механика».



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Все Весты уже «в базе» имеют светодиодную оптику, дисковые тормоза «по кругу», ABS и EBD, электропривод и обогрев наружных зеркал, регулируемую по высоте и вылету рулевую колонку, электростеклоподъемники всех дверей, две подушки безопасности, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик.



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В версии Life появляются центральный подлокотник с боксом, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, подогрев передних сидений, мультимедиа-система с 7-дюймовым экраном. В комплектации Enjoy еще есть обогрев лобового стекла, задний парктроник и более продвинутая мультимедиа (но по-прежнему с 7-дюймым дисплеем). Любопытно, что и в конфигураторе, и в целом на сайте Лады для Enjoy также заявлены обогрев руля и камера заднего вида, а вот в отдельных прайс-листах этих функций почему-то нет. Как бы то ни было, в арсенале топовой Весты Techno еще значатся боковые подушки безопасности, три подголовника заднего дивана (у остальных исполнений – два), мультимедийная система с вертикальным 10-дюймовым планшетом, виртуальная приборка.



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«Простым» Вестам положены 15-дюймовые колеса, топовый седан без «внедорожного» обвеса получил 16-дюймовые, а у кросс-версий (седан и универсал) – 17-дюймовые диски. Для базовой «четырехдверки» и стандартного «сарая» предусмотрен опциональный пакет Plus (49 000 р., центральный подлокотник, подогрев передних сидений, обогрев лобового стекла и задний парктроник). А кросс-универсал Vesta SW Cross, согласно прайс-листу, даже в версии Comfort по умолчанию имеет оборудование из того самого пакета Plus.



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Цена седана Lada Vesta начинается с отметки в 1 239 900 рублей, обычный универсал стоит от 1 329 900 рублей. «Внедорожный» универсал Vesta SW Cross обойдется в 1 511 900 рублей, цена седана Vesta Cross – от 1 542 900 рублей. «Живые» продажи начнутся в ближайшее время.



Между тем Kolesa.ru уже испытал обновленную Весту, все подробности – в нашем материале.