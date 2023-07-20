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АВТОВАЗ собирается установить «тревожные кнопки» в упрощённые автомобили Lada

20.07.2023 16 0 0

Сервисная кампания коснётся 79,5 тыс. Granta, Niva Travel и Niva Legend, которые были выпущены в период с октября прошлого года по февраль текущего.

Российские автопроизводители в прошлом году на несколько месяцев уходили в вынужденный простой: они не могли выпускать машины из-за нехватки комплектующих. Частично возобновить выпуск автомобилей компаниям (в частности, АВТОВАЗу) удалось после того, как законодатели смягчили требования к производимой продукции. В итоге с конвейера некоторое время сходили «недоукомплектованные» по старым меркам Лады.

На фото: «тревожная кнопка» в салоне Lada Granta

Так, в период с октября 2022 года по февраль 2023-го на заводе выпускалось несколько так называемых упрощённых моделей — без устройств вызова экстренных оперативных служб (то есть без блоков «ЭРА-ГЛОНАСС»). В список входят седаны, лифтбеки и кросс-универсалы Lada Granta, а также внедорожники Niva Travel и Niva Legend. В общей сложности АВТОВАЗ выпустил 79,5 тыс. таких машин.

На фото: седан Lada Granta

АВТОВАЗу удалось вернуться к производству Lada Granta (а впоследствии и других моделей бренда) после того, как законодатели смягчили требования к выпускаемым в РФ машинам. Теперь нормы из докризисной редакции техрегламента постепенно возвращаются. Так, в дальнейшем для всех моделей, подлежащих сертификации, снова станет обязательным наличие антиблокировочной системы тормозов (ABS). Согласно плану, все ранее действующие требования должны вернуться до 1 февраля 2024 года.

На фото: Lada Niva Travel

Теперь российский производитель объявил о начале сервисной кампании: собственники машин, попавших под её условия, могут записаться на сервис к официальному дилеру бренда, чтобы дооснастить автомобиль соответствующим прибором (он даст возможность в случае необходимости вручную вызвать экстренные оперативные службы). Работы в рамках этой кампании будут проводиться бесплатно для автовладельцев.

Информация об автомобилях, попадающих под условия кампании, есть на официальном сайте Lada, а также в базе Росстандарта.

На фото: Lada Niva Legend

Напомним, сейчас нормы из докризисной редакции техрегламента постепенно возвращаются. Известно, что все ранее действовавшие требования должны будут вернуться до 1 февраля 2024-го. Так, ближе к концу текущего снова обязательным станет наличие антиблокировочной системы тормозов (ABS). Кстати, в начале текущей недели АВТОВАЗ оповестил о том, что вернул ABS всем версиям Lada Granta.

Ранее стало известно о том, что в РФ стартовало производство ABS и ESP. Выпуск этих систем был налажен на новой линии научно-производственного предприятия «Итэлма», которое находится в Костроме. По первому времени годовой объём выпуска ABS и ESP на этой площадке составит примерно 850 тыс. единиц; в планах в дальнейшем увеличить этот показатель до 1,2 млн шт. в год. Компания намерена в полном объёме «закрыть спрос» российских автопроизводителей.

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