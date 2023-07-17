АВТОВАЗ вернул ABS всем версиям Lada Granta. Цена известна

Производство российского «народного автомобиля» было налажено на мощностях АВТОВАЗа в 2011 году, а рестайлинг Lada Granta пережила в 2018-м: тогда семейство объединилось с Kalina, в итоге количество типов кузова модели заметно расширилось. Сейчас Гранта возглавляет список самых продаваемых моделей в РФ. По подсчётам компании, за первую половину 2023-го дилеры реализовали 98 113 экземпляров, что в 4 раза превышает показатель января-июня прошлого года (стоит напомнить, что в течение нескольких месяцев 2022-го АВТОВАЗ находился в простое из-за нехватки комплектующих).

На фото: лифтбек Lada Granta 1 / 2 На фото: лифтбек Lada Granta 2 / 2

АВТОВАЗу удалось вернуться к производству Lada Granta (а впоследствии и других моделей бренда) после того, как законодатели смягчили требования к выпускаемым в РФ машинам. Теперь нормы из докризисной редакции техрегламента постепенно возвращаются. Так, в дальнейшем для всех моделей, подлежащих сертификации, снова станет обязательным наличие антиблокировочной системы тормозов (ABS). Согласно плану, все ранее действующие требования должны вернуться до 1 февраля 2024 года.



На фото: универсал Lada Granta Cross 1 / 2 На фото: универсал Lada Granta Cross 2 / 2

О том, что возобновлено производство Lada Granta c ABS, в АВТОВАЗе рассказали сегодня, 17 июля. Система, не допускающая неконтролируемое скольжение, устанавливается на все версии модели, начиная с базового исполнения – Classic. Согласно пресс-релизу, стартовая рекомендованная розничная стоимость Гранты с ABS составляет 772 500 рублей. При этом в прайс-листе на официальном сайте ценник такой версии (очевидно, без ABS) составляет 738 900 рублей.



На фото: седан Lada Granta 1 / 2 На фото: седан Lada Granta 2 / 2

Напомним, модель сейчас выпускается в трёх типах кузова – седан, лифтбек и «приподнятый» универсал с прибавкой Cross к названию. Актуальная Гранта предлагается с двумя вариантами «начинки»: в роли младшего мотора выступает 90-сильный восьмиклапанный бензиновый двигатель, а старшим является 106-сильный 16-клапанный мотор; объём обеих версий равен 1,6 литра. В пару предлагается только пятиступенчатая механическая коробка передач.



В начале текущего месяца стало известно о том, что в РФ стартовало производство ABS и ESP. Выпуск систем был налажен на новой линии научно-производственного предприятия «Итэлма», расположенного в Костроме. Годовой объём выпуска ABS и ESP на этой площадке по первому времени составит примерно 850 тыс. единиц. В дальнейшем этот показатель планируется увеличить до 1,2 млн шт. в год. В компании отметили, что намерены в полном объёме «закрыть спрос» российских автопроизводителей.

На фото: салон Lada Granta

Ранее стала известна дальнейшая судьба Гранты. В середине прошлого месяца глава АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал о том, что это семейство впоследствии будет заменено на новое, которому дадут название Iskra. Известно, что в его основу ляжет глобальная платформа CMF-B разработки Renault (эта французская компания ранее была владельцем АВТОВАЗа, однако производитель ушёл из РФ в прошлом году, продав свою часть НАМИ на условиях права обратного выкупа в течение шести лет).



Старт серийного производства Lada Iskra запланирован на конец 2024 года, а продаж – на 2025-й. По словам Максима Соколова, новые седан и универсал окажутся чуть крупнее актуальных четырёх- и пятидверных Грант. Не исключено, что Искра может получить 122-сильный двигатель объёмом 1,8 литра. Кстати, этот мотор пока не вернулся в гамму Весты.