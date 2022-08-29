АВТОВАЗ вернулся к полной рабочей неделе и собирается нанять дополнительный персонал

В компании такие меры объяснили необходимостью «удовлетворения спроса» на автомобили Lada, который, в свою очередь, значительно вырос благодаря программе льготного кредитования.

АВТОВАЗ, который почти всю весну простаивал из-за отсутствия компонентов, смог перезапустить производство в июне. На данный момент, с конвейера завода в Тольятти сходят автомобили Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel – их пока выпускают в упрощенном виде, хотя часть оборудования уже вернулась. Прежде действовал режим четырехдневки, а теперь официально объявлено о том, что с понедельника, 29 августа, все предприятия и дочерние общества компании, включая завод Lada Ижевск, перешли на режим полной пятидневной рабочей недели. Причем в автосборочном комплексе АВТОВАЗа в Тольятти и вовсе введена шестидневная рабочая неделя со скользящим выходным днем.

«Сегодня мы перешли на полноценный пятидневный график работы, а автосборочный комплекс в Тольятти будет работать 6 дней в неделю со скользящим выходным днем. Эти меры необходимы для удовлетворения спроса на новые автомобили Lada, который значительно вырос благодаря программе льготного кредитования, введенной Минпромторгом России», — прокомментировал Максим Соколов, президент АВТОВАЗа.

Кроме того, по словам главы российского автогиганта, в начале осени текущего года компания намерена открыть дополнительный набор персонала на сборочные линии в Тольятти.



Между тем в Ижевске уже не делают семейство Lada Vesta: выпуск седана и универсала переносят в Тольятти, там старт производство Весты намечен на начало весны 2023-го. Чем именно сейчас занимаются сотрудники завода Lada Ижевск – не уточняется. Ранее сообщалось о том, что на ижевском предприятии «продолжится развитие производства комплектующих» для Vesta (штамповочное производство, производство пластика и т.д.), вдобавок там сохранят «сервисные и обеспечивающие функции». А позже в Ижевске планируют начать выпуск электрической версии Lada Largus.