08.05.2026 112 0 0
Baojun Huajing S: электроника Huawei, полный привод, флагманы Geely и Chery в конкурентах

Марка Baojun начала продажи нового трехрядного кроссовера Huajing S. Модель доступна в виде подзаряжаемого гибрида. На выбор предложены четыре комплектации, топовая – с полным приводом.

Изначально под «поднебесным» брендом Baojun, который входит в совместное предприятие SAIC-GM-Wuling, выпускали дешевые и простенькие модели. Затем компания переключилась на более престижные автомобили, и сейчас ее линейка включает машины с дизайном условно «третьей эпохи». В частности, китайцам доступны паркетник Yunhai и седан Xiangjing. Так вот теперь гамму пополнил новый флагман – большой кроссовер Huajing S, созданный в сотрудничестве с IT-гигантом Huawei. «Слепые» заказы на SUV начали принимать в апреле. А сегодня Baojun объявил все цены и дал старт продажам.

В основе кроссовера лежит платформа Tianyu L. Длина Baojun Huajing S равна 5235 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1800 мм, колесная база – 3105 мм. Паркетник представлен исключительно с шестиместным салоном. Объем багажника – 423 литра, со сложенным третьим рядом кресел – 1268 литров.

Среди особенностей внешности – узкие фары, объединенные между собой светящейся плашкой, внушительная радиаторная решетка и монофонарь. Оптика – со светодиодным узором в виде букв Z. Паркетник «стоит» на 21-дюймовых дисках. На стадии анонса для модели еще была заявлена двухцветная окраска в стиле старого «люкса», но в прайс-листе такой опции нет – по крайней мере, пока.

В салоне установлены раздельные экраны приборки (8,8 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма). Разумеется, мультимедиа работает на операционке от Huawei. На центральном тоннеле расположена беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. В списке стандартного оборудования также значатся: электропривод багажной двери, две стеклянные секции в крыше, система распознавания лиц и комплекс водительских ассистентов от той же фирмы Huawei. Последний включает лидар над лобовым стеклом, три радара миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых радаров.

Дорогие версии – это еще адаптивная подвеска, встроенный в торец тоннеля выдвижной бокс с функциями подогрева и охлаждения, подогрев, вентиляция и массажер сидений первого и второго рядов, откидные столики в спинках передних кресел, потолочный экран для задних пассажиров.

Baojun Huajing S представляет собой подзаряжаемый гибрид. В состав силовой установки входят бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 143 л.с. и 272-сильный электромотор на передней оси. Топовый кроссовер получил полный привод: два электродвигателя этого исполнения вместе выдают 525 л.с. и 620 Нм. Базовый Baojun Huajing S имеет батарею емкостью 31 кВт*ч, у остальных исполнений аккумулятор на 41,9 кВт*ч. Самый дешевый паркетник в электрорежиме проедет 200 км по циклу CLTC, «средние» версии – 255 км, полноприводный Huajing S – 235 км. Топ-версия разгоняется с 0 до 100 км/ч за 5,2 секунды (базовый кросс – за 8,3 секунды, «средние» версии – за 8,6 секунды).

Без учета акций Baojun Huajing S обойдется в 159 800 – 203 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,75 млн – 2,2 млн рублей по текущему курсу. Среди главных конкурентов новинки – флагманские кроссоверы Geely Galaxy M9 (от 183 800 юаней или от 2 млн рублей) и Chery Fulwin T11 (от 189 900 юаней или от 2,07 млн рублей).

За пределами Китая марка Baojun сегодня не представлена. Однако СП SAIC-GM-Wuling давно «одалживает» свои модели другим брендам – например, MG и Chevrolet. То есть не исключено, что впоследствии Huajing S появится на экспортных рынках с новой эмблемой.

