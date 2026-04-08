  • Большой кроссовер Baojun Huajing S от GM и SAIC: электроника Huawei и полный привод

Большой кроссовер Baojun Huajing S от GM и SAIC: электроника Huawei и полный привод

08.04.2026 74 0 0
Большой кроссовер Baojun Huajing S от GM и SAIC: электроника Huawei и полный привод

Бренд Baojun представил новый флагманский паркетник и открыл прием «слепых» заявок. Модель предложена в виде подзаряжаемого гибрида, для нее предусмотрен полный привод.

Сертификат шестиместного кроссовера Baojun Huajing S внесли в каталог китайского Минпрома еще осенью прошлого года. В декабре сама марка раскрыла внешность модели на фирменных изображениях, а в начале года нынешнего были опубликованы дополнительные фото. Теперь же в Поднебесной состоялась презентация новинки. Одновременно открыт прием «слепых» заказов, то есть пока без объявления цен.

Напомним также, что бренд Baojun входит в совместное предприятие SAIC-GM-Wuling, и изначально он выпускал дешевые и простенькие модели. Но затем марка переключилась на более престижные автомобили, причем сейчас гамма Baojun включает машины с дизайном условно «третьей» эпохи. В частности, китайцам доступны паркетник Yunhai и седан Xiangjing. Ну а Huajing S стал новым флагманом Baojun. К слову, кроссовер создан в сотрудничестве с Huawei, то есть вся электроника – от IT-гиганта.

В основе флагмана лежит платформа Tianyu L. Длина Baojun Huajing S равна 5235 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1800 мм, колесная база – 3105 мм. Заявленный объем багажника – 423 литра, со сложенным третьим рядом кресел – 1268 литров.

Кроссоверу достались узкие фары, которые вдобавок объединены между собой светящейся плашкой. Baojun Huajing S еще имеет внушительную радиаторную решетку и монофонарь. Оптика – со светодиодным узором в виде букв Z. Паркетник «стоит» на 21-дюймовых дисках.

Для салона Baojun Huajing S предусмотрены две цветовые схемы
Для салона Baojun Huajing S предусмотрены две цветовые схемы
Внутри – раздельные экраны приборки (8,8 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма). Свой, «потолочный», экран предусмотрен и для задних седоков (тоже 15,6 дюйма). На центральном тоннеле расположены беспроводная зарядка (50 Вт) и пара подстаканников, в торец тоннеля встроены сенсорная панель для управления различными функциями и выдвижной бокс с подогревом и охлаждением. Вместо привычного селектора коробки – подрулевой рычажок.

В списке оборудования еще значатся: подогрев, вентиляция и массажер кресел первого и второго рядов, встроенные в спинки передних сидений откидные столики, система распознавания лиц, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Baojun Huajing S представляет собой подзаряжаемый гибрид. Силовая установка включает бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 143 л.с. «Простые» версии имеют 272-сильный электромотор на передней оси (310 Нм). А топовый кроссовер получил полный привод: два электродвигателя этой версии вместе выдают 525 л.с. и 620 Нм. В арсенале модели также значатся адаптивные амортизаторы. Батарея пока одна – емкостью 42 кВт*ч, с ней переднеприводный Huajing S только на электротяге проедет 255 км по циклу CLTC, полноприводный – 235 км. При этом позже должны появиться исполнения с младшим аккумулятором на 31 кВт*ч.

Полноценный выход Baojun Huajing S на рынок состоится в ближайшее время.

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто Baojun Baojun Huajing S

 

