Баварцы могут отправить электрический лифтбек BMW i4 в отставку

19.03.2026 35 0 0
Предполагается, что модель покинет конвейер уже в 2027 году. Её место в линейке косвенно займёт новый седан BMW i3.

Компания BMW представила лифтбек i4 в 2021 году, а первое обновление он пережил весной 2024-го. Топовая версия модели – с индексом i4 M60 – пополнила гамму сравнительно недавно: такой вариант дебютировал в конце весны 2025-го. А теперь предполагается, что пятидверка может покинуть модельный ряд баварской марки, причём довольно скоро – уже в следующем году.

На фото: BMW i4

Британское издание Autocar со ссылкой на собственные источники в баварской компании сообщает о том, что в 2027-м с конвейера завода в Мюнхене (Германия) сойдёт последний экземпляр полностью электрического лифтбека, затем дилерам останется лишь распродать остатки BMW i4, и тогда модель официально будет отправлена в отставку. Сейчас стартовая цена пятидверки на домашнем рынке, в Германии, составляет 58 200 евро (эквивалентно примерно 5,8 млн рублей по текущему курсу).

Не исключено, что в дальнейшем у BMW i4 появится наследник: ранее топ-менеджер компании Йоахим Пост рассказывал изданию о том, что BMW 4 series является важной моделью для компании, тогда же он подчеркнул, что для неё «найдётся место в формирующейся линейке BMW Neue Klasse». Никаких подробностей о потенциальной будущей новинке пока нет.

Ожидается, что место лифтбека i4 в линейке косвенно займёт новый седан BMW i3, который был рассекречен вчера. Напомним, эта модель стала вторым представителем «зелёного» семейства Neue Klasse, роль первенца которого исполнил кроссовер iX3, дебютировавший в начале осени 2025 года. Пока что четырёхдверка представлена только в одном исполнении – i3 50 xDrive.

На фото: салон BMW i4

Cедан BMW i3 имеет 800-вольтовую электрическую архитектуру, полный привод и, соответственно, двухмоторную силовую установку (по одному электродвигателю на каждой оси). Как ранее рассказали в компании, совокупная отдача этой системы равна 469 л.с., а максимальный крутящий момент – 645 Нм.

Ёмкость тяговой батареи BMW i3 в компании пока не обнародовали (у родственного iX3 – 108,7 кВт*ч). По предварительным данным, максимальный запас хода на одной зарядке у такого седана составляет до 900 км при расчёте по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки тяговой батареи – 400 кВт, за 10 минут аккумулятор можно зарядить на пробег до 400 км.

Серийное производство полностью электрического BMW i3 начнётся на заводе в Мюнхене в августе текущего года. Судя по всему, в 2027-м его планируется расширить за счёт мощностей, которые освободит BMW i4. Отметим, в дальнейшем баварцы представят и новый «углеводородный» седан BMW 3 series, в основу которого ляжет модернизированная версия платформы CLAR.

седан авторынок новинки лифтбек BMW BMW i4 BMW 4 серия BMW 3 серия BMW i3
Обновлено 20.03.2026
Статьи / Ремонт и обслуживание Цилиндр сцепления внутри коробки передач: кто и зачем придумал эту проблему для водителей
Статьи / Практика Шума много, толку мало: симптомы, причины и способы устранения пробуксовки автомата
Статьи / Путешествия Галопом по Арктике. Как мы за две недели проехали 7000 км по самому северу Якутии

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester
