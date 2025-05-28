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  • У лифтбека BMW i4 появилась новая топовая версия M60: мощность превысила 600 л.с.

У лифтбека BMW i4 появилась новая топовая версия M60: мощность превысила 600 л.с.

28.05.2025 55 0 0

Баварская марка подготовила ряд обновок для своего модельного ряда, посвежевшие автомобили и электрокары появятся на рынке летом 2025 года.

Бренд BMW представил лифтбек i4 в 2021-м, первое обновление эта модель пережила весной прошлого года. Впрочем, тогда изменения не коснулись техники: пятидверке достались подправленная оптика, пересмотренная заглушка на месте радиаторной решётки, иной диффузор на корме, а также другой салон – увеличилось количество сенсорных панелей, а физических кнопок стало меньше. Теперь баварцы подготовили очередную порцию обновок для «электрички» BMW i4.

На фото: BMW i4

Важнейшим новшеством стала замена топовой версии с индексом M50 на более мощную «эмку» – BMW i4 M60. Совокупная отдача её двухмоторной установки (по одному электродвигателю на каждой оси) составляет 601 л.с., что на 57 «лошадок» больше, чем у нынешней версии). Ещё в компании рассказали о том, что новому BMW i4 M60 xDrive на разгон с места до «сотни» требуется 3,7 секунды, тогда как вариант с индексом M50 выполнял это упражнение за 3,9 секунды.

Запас хода на одной зарядке у топ-версии BMW i4 составляет 433 км (при расчёте по циклу WLTP). Известно, что новое исполнение появится в продаже на европейском рынке в июле текущего года. На домашнем рынке, в Германии, покупка такого лифтбека обойдётся не менее чем в 72 900 евро (эквивалентно примерно 6,57 млн рублей по текущему курсу).

На фото: салон BMW i4
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На фото: салон BMW i4
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Помимо этого, стартовые версии BMW i4 – eDrive35 (286 л.с.) и eDrive40 (340 л.с.) теперь оснащаются полупроводниковыми компонентами из карбида кремния в силовой электронике. Как утверждают в компании, за счёт этого удалось снизить потребление энергии примерно на 4,5%, а также увеличить дальнобойность лифтбеков без подзарядки примерно на 22 км. У базовой модификации запас хода равен 428 км, у следующего исполнения – 510 км.

На фото: BMW 1 series

Другие модели BMW тоже получили свои летние обновки. Так, BMW X1, X2 и BMW 2 series Active Tourer летом получат новые оттенки для окраса кузова и иные цветовые схемы для оформления салона. А в список стандартного оснащения BMW 1 series и 2 series Gran Coupe теперь входит сигнализация и подогрев передних сидений; кроме того, у персонального помощника появился альтернативный голосовой режим.

На фото: BMW X5 M Competition и X6 M Competition
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На фото: BMW X5 M Competition и X6 M Competition
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Ещё в компании отметили, что «горячие» кроссоверы BMW X5 M Competition и BMW X6 M Competition грядущим летом получат пакет Ultimate. Он включает в себя корпуса наружных зеркал M Carbon, панорамный стеклянный люк в крыше, функции вентиляции сидений и массажа – в переднем ряду, а для «икс шестого» ещё предусмотрен спойлер M Carbon на корму. Помимо этого, многим моделям марки в скором времени станут доступны расширенные функции фирменного парковочного ассистента.

Напомним, сегодня баварцы рассекретили новый облегчённый BMW M2 CS: у этой двухдверки 530 л.с. на 1700 кг массы, модели положен только задний привод.

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