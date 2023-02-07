Базовый Corvette C8 с допингом от Hennessey превзошёл стоковую топ-версию

Специалисты Hennessey вдоволь наупражнялись с переднемоторными Chevrolet Corvette и без особого труда извлекают из них свыше 1000 л.с., но со среднемоторным Corvette C8, что дебютировал ещё в 2019 году, дело обстоит немного сложнее: места для традиционной «мясорубки» (приводного нагнетателя типа Roots или Lysholm) у него просто нет. Можно, конечно, переделать кузов и Hennessey к этому, возможно, ещё придёт, но для относительно бюджетного решения начального уровня нужен более простой рецепт, а именно установка приводного нагнетателя центробежного типа, он же «улитка». В итоге получился нехитрый проект с длинным названием Hennessey Supercharged H700 C8 Corvette Stingray.

В комплекте с «улиткой» идёт интеркулер и модернизированная система впуска, в виде опции предлагается усовершенствованная система выхлопа. Отдача стокового нижневального 6,2-литрового V8 LT2 в результате увеличивается с 502 л.с. и 637 Нм до 718 л.с. и 865 Нм. Для сравнения скажем, что наиболее мощная из заводских версий Z06, оснащённая новым 5,5-литровый атмосферным V8 LT6, выдаёт 679 л.с. и 623 Нм, а представленный в прошлом месяце гибридный Corvette E-Ray — 664 л.с. Как изменились динамические характеристики машины, Hennessey, как обычно, не сообщает. Трансмиссия не изменилась: 8-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями) передаёт всю мощность на задние колёса.



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За апгрейд «железа» Hennessey просит 34 950 долларов, в эту же цену входят табличка с серийным номером, шильдики H700 и Hennessey. В полный комплект за 49 950 долларов добавляются вышеупомянутая новая система выхлопа, новые колёса и несколько вариантов виниловой графики на выбор. В стоке исходный Chevrolet Corvette Stingray стоит сейчас в США от 64 500 долларов.



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Добавим, что Chevrolet Corvette продолжает оставаться самым популярным в США суперкаром: его продажи в прошлом году составили 34 510 шт., что на 4,4% больше, чем в 2021-м. После 2025 года Corvette превратится в полностью самостоятельный бренд в составе GM, то есть отделится от Chevrolet.

