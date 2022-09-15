Белорусский завод «Белджи» хочет наладить выпуск нового седана Geely

Какая именно модель встанет на конвейер – пока не объявлено. Не исключено, что это будет Emgrand последнего поколения. Впрочем, какая бы ни была «четырехдверка», ее, скорее всего, будут поставлять в Россию.

О том, что белорусский завод «Белджи» планирует наладить производство седана Geely, в интервью местному телеканалу «Беларусь 1» рассказал генеральный директор предприятия Геннадий Свидерский. «Мы видим, что есть потребность в бюджетной линейке. Предприятие в основном работает в нише кроссоверов, но нужен и седан, чтобы позволить ряду юридических и физических лиц приобретать автомобили Geely. Поэтому мы и работаем над моделью более бюджетного класса», — сообщил глава «Белджи».

Гендиректор не уточнил, о какой «четырехдверке» идет речь. Между тем базирующееся в РФ издание «Китайские автомобили» еще в августе писало о том, что на «Белджи» привезли седаны Geely Emgrand нового поколения: вполне возможно, что именно эта модель и «пропишется» в соседней стране. Если проекту дадут «зеленый» свет, то седан наверняка будут поставлять и на российский рынок.

Нынешний Geely Emgrand 1 / 3 Нынешний Geely Emgrand 2 / 3 Нынешний Geely Emgrand 3 / 3

Напомним, свежий Emgrand дебютировал в Китае в прошлом году. В основе седана лежит платформа BMA (B-segment Modular Architecture), на ней также построен, например, паркетник Geely Coolray (его тоже производит «Белджи» — наряду с кроссоверами Atlas Pro и Tugella). Длина «четырехдверки» равна 4638 мм, колесная база – 2650 мм. У себя на родине модель доступна с бензиновым «атмосферником» 1.5 мощностью 114 л.с., мотор сочетается с «механикой» или «вариатором».



Кстати, в Россию уже поставляли седаны Geely Emgrand белорусской сборки – предыдущей генерации.

Geely Monjaro

В своем интервью глава «Белджи» также рассказал о том, что в следующем году на белорусском и российском рынках ожидается появление кроссовера KX11 (судя по всему, эту модель тоже планируют выпускать на белорусском предприятии). Под таким индексом скрывается Geely Monjaro (в Китае модель зовется Xingyue L), причем российский офис марки анонсировал этот SUV еще в январе: тогда сообщалось, что на наш рынок паркетник выйдет во второй половине 2022-го. Но после начала всем известных событий новой информации о кроссе от местного подразделения марки не поступало. При этом Geely Monjaro уже сертифицирован в РФ, однако ОТТС выдано на машины китайского производства.

