Новинки ×
  • Белорусский завод «Белджи» хочет наладить выпуск нового седана Geely

Белорусский завод «Белджи» хочет наладить выпуск нового седана Geely

15.09.2022 259 0 0

Какая именно модель встанет на конвейер – пока не объявлено. Не исключено, что это будет Emgrand последнего поколения. Впрочем, какая бы ни была «четырехдверка», ее, скорее всего, будут поставлять в Россию.

 

О том, что белорусский завод «Белджи» планирует наладить производство седана Geely, в интервью местному телеканалу «Беларусь 1» рассказал генеральный директор предприятия Геннадий Свидерский. «Мы видим, что есть потребность в бюджетной линейке. Предприятие в основном работает в нише кроссоверов, но нужен и седан, чтобы позволить ряду юридических и физических лиц приобретать автомобили Geely. Поэтому мы и работаем над моделью более бюджетного класса», — сообщил глава «Белджи».

Гендиректор не уточнил, о какой «четырехдверке» идет речь. Между тем базирующееся в РФ издание «Китайские автомобили» еще в августе писало о том, что на «Белджи» привезли седаны Geely Emgrand нового поколения: вполне возможно, что именно эта модель и «пропишется» в соседней стране. Если проекту дадут «зеленый» свет, то седан наверняка будут поставлять и на российский рынок.

Нынешний Geely Emgrand
1 / 3
Нынешний Geely Emgrand
2 / 3
Нынешний Geely Emgrand
3 / 3

Напомним, свежий Emgrand дебютировал в Китае в прошлом году. В основе седана лежит платформа BMA (B-segment Modular Architecture), на ней также построен, например, паркетник Geely Coolray (его тоже производит «Белджи» — наряду с кроссоверами Atlas Pro и Tugella). Длина «четырехдверки» равна 4638 мм, колесная база – 2650 мм. У себя на родине модель доступна с бензиновым «атмосферником» 1.5 мощностью 114 л.с., мотор сочетается с «механикой» или «вариатором».

Кстати, в Россию уже поставляли седаны Geely Emgrand белорусской сборки – предыдущей генерации.

Geely Monjaro

В своем интервью глава «Белджи» также рассказал о том, что в следующем году на белорусском и российском рынках ожидается появление кроссовера KX11 (судя по всему, эту модель тоже планируют выпускать на белорусском предприятии). Под таким индексом скрывается Geely Monjaro (в Китае модель зовется Xingyue L), причем российский офис марки анонсировал этот SUV еще в январе: тогда сообщалось, что на наш рынок паркетник выйдет во второй половине 2022-го. Но после начала всем известных событий новой информации о кроссе от местного подразделения марки не поступало. При этом Geely Monjaro уже сертифицирован в РФ, однако ОТТС выдано на машины китайского производства.

седан Беларусь авторынок производство новинки Geely Geely Emgrand EC7 Geely Monjaro

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Дилер Россия без Renault: как выживают дилеры и автовладельцы после ухода компании С момента, когда компания Renault объявила об уходе из России, прошло ровно четыре месяца. За это время многое стало понятно: доля французов в АВТОВАЗе ушла государству, завод в Москве переш... 572 2 0 15.09.2022
Статьи / Авто с пробегом Suzuki Jimny III c пробегом: контрактный мотор за 15 тысяч, безнадежная МКП и опасный тюнинг В первой части материала мы выяснили, насколько обманчивым может быть внешне ухоженный экземпляр Jimny, как непросто найти не подверженный коррозии вариант и  стоит ли этого бояться. Но на... 1314 1 3 14.09.2022
Статьи / Популярные вопросы Я еду непристегнутым: что за это грозит, когда это законно и кто платит штраф за пассажира Отношение к ремню безопасности у российских водителей остается незрелым: кому-то он мешает, кого-то пугает, кому-то оказывается «не по статусу», а кого-то даже оскорбляет. Но сегодня мы оста... 775 2 27 12.09.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 17827 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 9457 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 7518 2 23 13.09.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings