Bentley Bentayga, Continental GT и Continental GTC обзавелись спецверсией Black Forest

Особенное исполнение посвящено горному массиву Шварцвальд (в переводе с немецкого языка «чёрный лес»), который расположен в Германии.

Британская марка Bentley, входящая в состав немецкого концерна Volkswagen, занимается разработкой и производством люксовых автомобилей. Она представила свой первый кроссовер – Bentayga – в 2015 году. Обновление эта модель пережила в 2020-м, а длиннобазная версия с прибавкой EWB присоединилась к линейке весной 2022-го.

Выпуск купе Continental GT стартовал в 2003-м, позже появился вариант с открытым верхом – GTC. Актуальные двухдверки четвёртого поколения дебютировали летом 2024 года. Теперь стало известно о том, что топовые исполнения кроссовера, купе и кабриолета получат особенные версии, которые получили прибавку Black Forest к названию.

Разработку и выпуск спецверсий приурочили к празднованию 15-летия Bentley Stuttgart. Новая серия Mulliner посвящена горному массиву Шварцвальд (в переводе с немецкого языка «чёрный лес») и создана на заказ в соответствии с ландшафтами местности, а также с наследием мастеров юго-западной Германии.

Как рассказали в пресс-службе компании, эксклюзивная коллекция включает в себя три модели – Bentley Bentayga S Black Edition, Continental GT Speed и Continental GTC Speed, при этом каждый автомобиль «отражает суть Шварцвальда благодаря отличительному дизайну и материалам».

На фото: Bentley Bentayga S Black Edition, Continental GT Speed и Continental GTC Speed в спецверсии Black Forest

В списке отличительных особенностей числится цвет кузова Scarab, который призван отобразить «насыщенную зелень леса». Он подчёркнут контрастными ярко-красными вставками, которые можно увидеть на сплиттерах в нижней части переднего бампера, на корпусах боковых зеркал, а также на передних крыльях и боковых юбках у двухдверок и на подножках – у кроссовера.

Интерьер перечисленных моделей отделан тёмной кожей и украшен весьма замысловатой контрастной прострочкой, которая призвана подчеркнуть ландшафт региона. Кроме того, по всему салону можно увидеть красные вставки, перекликающиеся с элементами экстерьера, а передняя панель отделана натуральным шпоном грецкого ореха. На подголовниках сидений имеется вышивка в виде зелёных листьев папоротника и красных ягод.

Под капотом у посвящённой «чёрному лесу» спецверсии Bentley Bentayga S Black Edition расположен 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. Его максимальная отдача составляет 550 л.с., а крутящий момент составляет 770 Нм. На разгон с места до «сотни» этому кроссоверу, оснащённому 22-дюймовыми колёсными дисками, требуется 4,4 секунды.

Особенные исполнения Continental GT Speed и GTC Speed оснащаются гибридной установкой Bentley Ultra Performance, в состав которой входит 4,0-литровый битурбомотор V8 (600 л.с.) и 190-сильный электродвигатель. Совокупная отдача этой системы – 782 л.с. (1000 Нм). На разгон от 0 до 100 км/ч у купе уходит 3,2 секунды.