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Bentley Bentayga обзавёлся новой спецверсией с расширенной палитрой и опциями от Mulliner

25.02.2025 61 0 0

Особенная серия, получившая название Atelier Edition, предлагается, как с V8, так и с гибридной установкой, в основе которой лежит V6.

Британский бренд Bentley входит в состав немецкого концерна Volkswagen и занимается разработкой и производством люксовых автомобилей. Свой первый кроссовер, который получил название Bentayga, марка представила в 2015 году, а plug-in гибридная версия дебютировала в 2018-м. Обновление модель пережила в 2020-м, длиннобазная версия с прибавкой EWB появилась весной 2022-го, а модернизация гибридного варианта прошла осенью того же года.

На фото: Bentley Bentayga Atelier Edition

По данным Jato Dynamics, на европейском рынке продажи Bentley Bentayga в прошлом году снизились на 30% и составили 915 экземпляров. Подогреть интерес к люксовому кроссоверу, который в этом году отмечает 10-летний юбилей, вероятно, призвана новая спецверсия, которая получила название Atelier.

В списке отличий особенной версии числится расширенная палитра цветов кузова. Так, она включает в себя пять оттенков от подразделения Mulliner, которое отвечает за персонализацию моделей бренда – Light Onyx, Rubino, Porcelain, Quartzite и Light Emerald. Шестым новым вариантом стал эксклюзивный Obsidian Crystal. При этом кузов автомобиля спецверсии по желанию клиента может быть окрашен в любой цвет из стандартной палитры этой модели.

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Bentley Bentayga Atelier Edition положены 22-дюймовые серебристые колёсные диски с оригинальным 10-спицевым дизайном. В оформлении экстерьера множество хромированных элементов, в этом списке: логотипы, радиаторная решётка, воздухозаборники в нижней части переднего бампера, рейлинги на крыше, линия бокового остекления, молдинги, диффузор в нижней части заднего бампера, а также шильдики с названием спецверсии, расположенные на передних крыльях.

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Для оформления интерьера новой особенной серии кроссовера Bentley тоже предусмотрены дополнительные цветовые схемы: есть несколько новых двухцветных вариантов, которые сочетаются с теми оттенками кузова, которые пополнили палитру спецверсии; кроме того, предусмотрен различный декор, в том числе из алюминия и шпона.

На фото: салон Bentley Bentayga Atelier Edition
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На фото: салон Bentley Bentayga Atelier Edition
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Известно, что клиентам, сделавшим выбор в пользу спецверсии Bentayga Atelier, предложат как вариант со стандартной колёсной базой, так и «растянутую» модификацию EWB. Кроме того, покупатели смогут выбрать «начинку» – либо 4,0-литровую бензиновую битурбовосьмёрку (550 л.с., 770 Нм), либо гибридную установку, в основе которой лежит бензиновый 3,0-литровый битурбомотор V6, электродвигатель и восьмиступенчатый «автомат» (совокупная отдача – 462 л.с, 702 Нм).

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В компании отметили, что в стандартное оснащение версии Bentley Bentayga Atelier Edition входит множество опций Mulliner. При этом цены новой версии производитель из Крю не обнародовал.

Напомним, в конце прошлого года стало известно о том, что первым электромобилем Bentley станет городской кроссовер, его премьера намечена на 2026-й. Кстати, марка перенесла дату полного перехода на «зелёные» модели с 2030-го на 2035 год.

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