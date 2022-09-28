Гибридный Bentley Bentayga опять обновлён: мощнее и дальнобойнее, теперь три версии

Компания Bentley Motors, входящая в состав концерна Volkswagen, готовится к концу десятилетия полностью переключиться на электромобили, а пока наращивает ассортимент plug-in гибридных моделей, чтобы продемонстрировать рост процента условно экологически чистых моделей. Кроссовер Bentley Bentayga Hybrid получил технического обновление и теперь помимо дефолтного исполнения доступен в спортивной версии S и особо комфортной Azure.

Гибридная версия у Bentayga впервые появилась в 2018 году, в 2020 году кроссовер пережил плановый рестайлинг и с начала 2021 года гибридная версия стала предлагаться в обновлённом кузове, а теперь подоспел технический апгрейд с самыми свежими общефольксвагеновскими «потрошками».

Bentley Bentayga S Hybrid 1 / 3 Bentley Bentayga S Hybrid 2 / 3 Bentley Bentayga S Hybrid 3 / 3

Силовая установка Bentayga Hybrid принципиально не изменилась, она по-прежнему состоит из бензинового 3,0-литрового битурбомотора V6, электромотора и 8-ступенчатого «автомата», но после обновления максимальная совокупная мощность выросла с 449 до 462 л.с. Максимальная мощность электромотора увеличилась с 94 до 100 кВт (с 128 до 136 л.с.), максимальный крутящий момент — с 350 до 400 Нм. Время разгона с 0 до 100 км/ч сократилось с 5,5 до 5,3 с, максимальная скорость не изменилась — 254 км/ч. Немного выросла ёмкость батареи — с 17,3 до 18 кВт·ч, запас хода на электротяге увеличился с 40 до 43 км. Привод — только постоянный полный, с межосевым дифференциалом Torsen.



Bentley Bentayga S Hybrid

Свежеиспечённая модификация Bentayga S Hybrid, кроме того, имеет спортивный выхлоп (любопытно, что его звук для водителя и пассажиров второго ряда может быть разным), спортивные настройки шасси, чёрный глянцевый наружный декор вместо хромированного, затемнённую «оптику», 22-дюймовые колёсные диски особого дизайна и особую графику щитка приборов.



Bentley Bentayga Azure Hybrid 1 / 4 Bentley Bentayga Azure Hybrid 2 / 4 Bentley Bentayga Azure Hybrid 3 / 4 Bentley Bentayga Azure Hybrid 4 / 4

В свою очередь версия Azure, впервые появившаяся у Bentayga в мае этого года, может похвастать улучшенной шумо- и виброизоляцией, которую будет особенно интересно оценить при езде с выключенным ДВС.



Добавим, что на кроссовер Bentayga сейчас приходится 40% объёма продаж Bentley, а всего британская лакшери-марка за первую половину этого года реализовала в мире 7398 автомобилей, что на 3% больше, чем в январе-июне 2021. Премьера первой полностью электрической модели Bentley ожидается в 2025 году.

