Гибридные авто ×
  • Гибридный Bentley Bentayga опять обновлён: мощнее и дальнобойнее, теперь три версии

Гибридный Bentley Bentayga опять обновлён: мощнее и дальнобойнее, теперь три версии

28.09.2022 67 0 0

Компания Bentley Motors, входящая в состав концерна Volkswagen, готовится к концу десятилетия полностью переключиться на электромобили, а пока наращивает ассортимент plug-in гибридных моделей, чтобы продемонстрировать рост процента условно экологически чистых моделей. Кроссовер Bentley Bentayga Hybrid получил технического обновление и теперь помимо дефолтного исполнения доступен в спортивной версии S и особо комфортной Azure.

 

Гибридная версия у Bentayga впервые появилась в 2018 году, в 2020 году кроссовер пережил плановый рестайлинг и с начала 2021 года гибридная версия стала предлагаться в обновлённом кузове, а теперь подоспел технический апгрейд с самыми свежими общефольксвагеновскими «потрошками».

Bentley Bentayga S Hybrid
1 / 3
Bentley Bentayga S Hybrid
2 / 3
Bentley Bentayga S Hybrid
3 / 3

Силовая установка Bentayga Hybrid принципиально не изменилась, она по-прежнему состоит из бензинового 3,0-литрового битурбомотора V6, электромотора и 8-ступенчатого «автомата», но после обновления максимальная совокупная мощность выросла с 449 до 462 л.с. Максимальная мощность электромотора увеличилась с 94 до 100 кВт (с 128 до 136 л.с.), максимальный крутящий момент — с 350 до 400 Нм. Время разгона с 0 до 100 км/ч сократилось с 5,5 до 5,3 с, максимальная скорость не изменилась — 254 км/ч. Немного выросла ёмкость батареи — с 17,3 до 18 кВт·ч, запас хода на электротяге увеличился с 40 до 43 км. Привод — только постоянный полный, с межосевым дифференциалом Torsen.

Bentley Bentayga S Hybrid

Свежеиспечённая модификация Bentayga S Hybrid, кроме того, имеет спортивный выхлоп (любопытно, что его звук для водителя и пассажиров второго ряда может быть разным), спортивные настройки шасси, чёрный глянцевый наружный декор вместо хромированного, затемнённую «оптику», 22-дюймовые колёсные диски особого дизайна и особую графику щитка приборов.

Bentley Bentayga Azure Hybrid
1 / 4
Bentley Bentayga Azure Hybrid
2 / 4
Bentley Bentayga Azure Hybrid
3 / 4
Bentley Bentayga Azure Hybrid
4 / 4

В свою очередь версия Azure, впервые появившаяся у Bentayga в мае этого года, может похвастать улучшенной шумо- и виброизоляцией, которую будет особенно интересно оценить при езде с выключенным ДВС.

Добавим, что на кроссовер Bentayga сейчас приходится 40% объёма продаж Bentley, а всего британская лакшери-марка за первую половину этого года реализовала в мире 7398 автомобилей, что на 3% больше, чем в январе-июне 2021. Премьера первой полностью электрической модели Bentley ожидается в 2025 году.

кроссовер новинки гибридные авто Bentley Bentley Bentayga

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Владимир Шмаков, Chery: в ценообразовании важна не только разница курсов валют По итогам прошлого года марка Chery оказалась в лидерах по продажам среди китайских брендов. В этом году в Chery намерены повторить успех, а суббренд Exeed продолжает набирать обороты. Но це... 706 1 0 25.09.2022
Статьи / Практика Снижаем октан: действительно ли можно ли ездить на 95-м бензине вместо 98-го В Сети можно найти немало случаев, когда «серьёзный технический эксперт» утверждает, что нет ничего страшного в том, чтобы в целях экономии ездить на бензине, октановое число которого чуть н... 4211 0 1 23.09.2022
Статьи / Популярные вопросы Как оформить ДТП по европротоколу через Госуслуги Мы уже рассказывали о том, как оформить ДТП по европротоколу, а также о том, что с 2019 года стало возможным оформить европротокол даже при наличии разногласий о причинах и виновнике у уча... 774 0 30 21.09.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 18529 13 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 11581 7 105 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 10450 10 41 13.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings