Бензин в России дорожает вторую неделю подряд

Средняя розничная цена горючего выросла после восьминедельной стабильности. Подорожание составило 8 коп. за каждый литр.

Бензин, а также дизельное топливо в России начали понемногу прибавлять в цене. Пока это нельзя назвать резким ростом, большинство обычных автовладельцев его даже не заметят, однако, важен сам факт что ценники пришли в движение после 8 недель «тишины» на этом рынке. По данным Федеральной службы государственной статистики, за прошлую неделю розничная средняя стоимость бензина выросла на 0,2%, за предыдущую – на 0,1%.

В общей сложности за две последние полные недели цена каждого литра бензина выросла на 10 коп. Сейчас средний ценник в РФ составляет 44,09 руб. Так, за литр Аи-92 нужно заплатить в среднем 41,77 руб., Аи-95 – 45,11 руб. Стоимость дизельного топлива в начале текущей недели была равна 46,00 руб. (за неделю оно подорожало на 3 коп.).

Судя по данным Росстата, во многих субъектах РФ (в 54) было отмечено увеличение цен на бензин. Самое заметное в Кызыле – на 3,1%. Снижение розничной стоимости было зафиксировано только в 4 региональных центрах: в Симферополе (на 0,3%), Горно-Алтайске (на 0,2%), Севастополе и Курске (на 0,1%).

В начале года средняя цена одного литра Аи-92 составляла 41,67 руб., Аи-95 – 44,96 руб. (указаны данные на 9 января 2019-го). Это значит, что с тех пор стоимость выросла на 10 и 15 копеек соответственно. В свою очередь дизельное топливо подешевело: в начале года ценник составлял 47,14 руб. за литр, то есть снижение составило 1,14 руб.

Ранее стало известно о том, что бензин в России снова может заметно подорожать. Об этом предупреждают владельцы независимых сетей автозаправок, обеспокоенные резким ростом цен топлива на бирже. Они считают, что правительству нужно предпринять меры, чтобы не повторилась ситуация весны 2018-го. Они предлагают увеличить объём продаж горючего на бирже и в 2 раза снизить акцизы на бензин класса «Евро-5».

Напомним, акцизы на бензин и дизтопливо снова повысились лишь в начале текущего года. До этого их снизили в июне 2018-го, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на отрасль. в ответ крупные нефтяники пообещали удерживать цены на топливо на одном уровне. Нынешнее соглашение между правительством и крупными игроками рынка будет действовать до 1 июля 2019 года.

Весной мы сообщали о том, что автовладельцам могут дать право проверять качество и точность при заливе топлива непосредственно на АЗС. Потребовать доказательств клиенты смогут в случае наличия у них сомнений. Соответствующие изменения могут войти в «правила продажи отдельных товаров», об этом рассказали в Минпромторге.