Бензин в России продолжает дорожать пятую неделю подряд

Об этом сегодня, 7 мая 2018 года, рассказали в Федеральной службе государственной статистики.

Не самые приятные новости для автомобилистов: в РФ продолжается рост ценников на АЗС. В перспективе это может сказаться не только на водителях, так как оплата топлива закладывается в стоимость всех товаров. Розничные цены на бензин в среднем по России в период с 24 по 28 апреля 2018 года выросли на 0,4%. Как отметили в Росстате, в целом с начала года автомобильное топливо на автозаправках страны подорожало на 1,8%.

По данным на 28 апреля 2018 года средняя цена бензина составила 40,43 рубля за литр (неделей ранее – 40,26 рубля). При этом литр Аи-92 обходился в 38,65 рубля (23 апреля – 38,47 рубля); 95-го – 41,65 рубля (41,48 рубля); 98-го – 46,92 рубля (46,76 рубля). Стоимость дизельного топлива на ту же дату была равна 41,60 рубля (41,45 рубля в предыдущую неделю) за литр.

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Отметим, также на 0,4% бензин в РФ дорожал в течение предыдущих двух недель. До этого цены росли менее заметно: на 0,1% и на 0,2% в неделю, а ранее показатель оставался стабилен в течение одиннадцати недель.

В свою очередь цены на дизельное топливо на российских АЗС также выросли на 0,4% в период с 24 по 28 апреля. До этого наблюдался рост в течение двух недель на 0,5%, ранее на 0,2% и на 0,1%. Ранее было зафиксировано восемь недель «затишья». В целом с начала 2018 года стоимость «дизеля» увеличилась на 2,7%.

Увеличение ценников на АЗС на предыдущей неделе отметили автомобилисты, заправлявшиеся в 71 центре субъектов РФ. Заметнее всего бензин подорожал во Владимире, Севастополе, Кирове и Петрозаводске (на 1,0 – 1,3%). В столицах также зафиксировано увеличение стоимости: на 0,5% в Москве и на 0,4% в Санкт-Петербурге.

Согласно отчёту Росстата, объём производства бензина в России в период с 23 по 29 апреля 2018 года увеличился на 1,7% до примерно 708 200 тонн. За это же время выпуск дизельного топлива вырос на 2,9% и составил около 1 377 400 тонн.

Совсем недавно эксперты отмечали, что на рынке бензина наступил «период безвластия». Об этом, в частности, сказал глава «Российского топливного союза» Евгений Аркуша. По данным Московской топливной ассоциации, цены подняли все без исключения собственники автозаправок в столице. Предположительно подорожание бензина связано с ростом оптовых цен, при этом речь идёт не только о бирже, но и о мелком опте.

Напомним, в конце марта 2018 года в представители «Совета по товарным рынкам» выступили с прогнозом заметного роста цен на АЗС: предполагалось, что к лету литр бензина может подорожать на пять рублей.