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  • Берегите детей: большие пикапы провалили новый фронтальный краш-тест IIHS

Берегите детей: большие пикапы провалили новый фронтальный краш-тест IIHS

08.11.2023 85 0 0

Chevrolet Silverado 1500, Ford F-150, Ram 1500 и Toyota Tundra c полноразмерными двухрядными кабинами Crew Cab не смогли показать достойные результаты в новом фронтальном краш-тесте IIHS, особое внимание в котором уделяется безопасности пассажира на заднем сиденье.

Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) регулярно совершенствует свою комплексную программу испытаний на безопасность новых автомобилей, причём американцы продолжают упирать на пассивную безопасность, тогда как комитет Euro NCAP сейчас больше внимания уделяет активной безопасности. В 2021 году IIHS представил обновлённый боковой удар о деформируемый барьер, который обрушил рейтинги безопасности многих моделей, а в 2022-м усложнил классический фронтальный краш-тест на скорости 64 км/ч о деформируемый барьер, установленный с 40-процентным перекрытием стороны водителя.

Подробно об изменениях в этом фронтальном краш-тесте тесте мы рассказывали в отдельной заметке, здесь лишь вкратце напомним, что раньше в нём использовался только «среднестатистический» манекен-водитель пятидесятого перцентиля, а в новом варианте краш-теста за водителем на заднее сиденье усаживается манекен-пассажир пятого перцентиля, имитирующий 12-летнего подростка или небольшую женщину. Добавление в тест пассажира IIHS объясняет плохой статистикой: по данным института, в машинах, выпущенных после 2007 года, риск погибнуть в аварии у пассажира на заднем сиденье на 46% выше, чем на переднем (в обоих случаях подразумевается, что пассажир пристёгнут). Обновлённый фронтальный удар должен побудить автопроизводителей совершенствовать защиту пассажиров во втором ряду.

Ford F-150

Полноразмерные пикапы являются традиционными бестселлерами на североамериканском авторынке, многие выбирают их в том числе потому, что считают самыми безопасными в силу больших размеров. Бытует мнение, что для доставки детей в школу и обратно лучше полноразмерного пикапа ничего нет, но свежая сессия IIHS развенчивает этот миф — подростки на заднем сиденье в больших рамных пикапах находятся в большей опасности, чем в иных компактных кроссоверах с несущими кузовами. В сессии принимали участие пикапы Chevrolet Silverado 1500, Ford F-150, Ram 1500 и Toyota Tundra, относящиеся к 2023 модельному году, ни один из них не удостоился хорошей оценки по результатам нового фронтального краш-теста.

Ram 1500
1 / 2
Ford F-150
2 / 2

Напомним градацию оценок в IIHS: G (Good, «хорошо»), A (Acceptable, «приемлемо»), М (Marginal, «слабо»), P (Poor, «плохо»). Общий рейтинг IIHS по итогам всех краш-тестов и испытаний на активную безопасность не может быть максимальным (Top Safety Pick+), если хотя бы в одном из тестов автомобиль получил слабые оценки (M и P), но IIHS даёт производителям время на адаптацию, и сейчас в протоколах указаны одновременно старый и новый фронтальные краш-тесты о деформируемый барьер, установленный с 40-процентным перекрытием, общий рейтинг в случае плохого прохождения нового краш-теста пока не снижается.

Из приведённой выше таблички видно, что все четыре пикапа обеспечивают высокий либо приемлемый уровень защиты водителя, защита пассажира на заднем сиденье во всех четырёх пикапах признана неудовлетворительной. Общая для всех проблема: слишком большая амплитуда перемещений пассажира в момент аварии и подныривание под ремень безопасности, грозящее тяжёлыми травмами брюшной полости. В пикапах Ford F-150 и Ram 1500 датчики манекена-пассажира вдобавок зафиксировали высокие, смертельно опасные нагрузки в районе шеи и грудной клетки.

Chevrolet Silverado 1500

Но есть и хорошая новость: с обновлённым боковым ударом о деформируемый барьер все пикапы справились хорошо, Ford F-150, Ram 1500 и Toyota Tundra получили за него высшую оценку G, Chevrolet Silverado 1500 получил оценку А из-за повышенного уровня нагрузок на туловище пассажира.

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