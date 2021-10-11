Bermat GT: итальянский конкурент Lotus и Alpine дебютировал в двух версиях

Молодая итальянская фирма Bermat из города Роверето (провинция Тренто) представила лёгкий двухместный спорткар с нехитрым названием GT, который будет предлагаться в дорожном и трековом исполнениях с бензиновой либо электрической силовой установкой.

Компанию Bermat основал в 2015 году итальянский предприниматель и любитель спорткаров Маттео Бертецоло (название компании образовано от первых частей его фамилии и имени), а её первая и пока единственная модель GT разработана в сотрудничестве с гоночной командой JAS Motorsport и дизайн-ателье Camal (оба партнёра базируются в Италии). Camal, к слову, приложила руку ко многим эксцентричным проектам, в том числе внедорожному лакшери-седану Palladium на базе Ram 1500.

Bermat GT

Bermat GT — это лёгкий среднемоторный спорткар, целящийся в нишу Lotus Emira, Alpine A110 и Porsche 718. В его основе лежит углепластиковый монокок в форме ванны, к которому сверху прикручен стальной трубчатый каркас крыши, а спереди и сзади — подрамники для крепления подвески, причём сами подрамники собраны на болтах, а не при помощи сварки, что значительно упрощает производство. Наружные панели кузова выполнены из углепластика. Монокок весит 80 кг, а весь автомобиль с бензиновым мотором — около 1,1 т.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

На сайте компании на момент нашей публикации был представлен спайдер с полностью трубчатым несущим каркасом, но это, видимо, более ранний вариант спорткара, а купе GT с монококом в основе — более поздний, одобренный к производству продукт, представленный в конце прошлой недели. Габаритная длина Bermat GT — 4600 мм, ширина — 2000 мм, высота — 2000 мм, колёсная база — 2600 мм.



Подвеска — пружинная, типа пуш-род на двойных поперечных рычагах «по кругу». Тормоза — дисковые вентилируемые: спереди диаметром 380 мм и 6-поршневыми суппортами, сзади диаметром 350 мм и 4-поршневыми суппортами.

Bermat GT 1 / 5 Bermat GT 2 / 5 Bermat GT 3 / 5 Bermat GT 4 / 5 Bermat GT 5 / 5

Производство Bermat GT начнётся в следующем году и, как сообщает журнал Carscoops, сначала в серию пойдёт трековая версия GT-Pista, а уж затем дорожная GT. Базовый двигатель — 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» неизвестного происхождения (возможно, это доработанный мотор от Alfa Romeo Giulia Veloce), выдающая максимальные 325-406 л.с. в зависимости от версии и 450 Нм. Коробка передач — 6-ступенчатая секвентальная. Вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. Разгон до «сотни» занимает 4 с.



Bermat GT-Pista 1 / 5 Bermat GT-Pista 2 / 5 Bermat GT-Pista 3 / 5 Bermat GT-Pista 4 / 5 Bermat GT-Pista 5 / 5

Будет ещё и электрическая версия Bermat GT, которая якобы тоже появится в 2022 году, но никаких данных о её силовой установке пока нет. На сайте компании в привязке к «старому» спайдеру с трубчатым каркасом заявлена двухмоторная электрическая установка на задней оси с совокупной отдачей в 335 кВт (455 л.с.) и 700 Нм. Вероятно, эта установка перекочует на купе Bermat GT.



Интерьер Bermat GT и Bermat GT-Pista 1 / 8 Интерьер Bermat GT и Bermat GT-Pista 2 / 8 Интерьер Bermat GT и Bermat GT-Pista 3 / 8 Интерьер Bermat GT и Bermat GT-Pista 4 / 8 Интерьер Bermat GT и Bermat GT-Pista 5 / 8 Интерьер Bermat GT и Bermat GT-Pista 6 / 8 Интерьер Bermat GT и Bermat GT-Pista 7 / 8 Интерьер Bermat GT и Bermat GT-Pista 8 / 8

Интерьер спорткара выполнен в духе минимализма и выставляет напоказ карбоновые панели. Всё управление сгруппировано вокруг руля. Щиток приборов виртуальный 12-дюймовый, отдельного мультимедийного экрана нет.



Bermat GT-Pista

Цены на Bermat GT и предполагаемые объёмы выпуска компания пока не объявила и вообще она пока тёмная лошадка даже для итальянских СМИ, которые почти единодушно отечественную новинку проигнорировали…

