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Bertone возвращается в автобизнес, анонсирован ретроспективный суперкар

24.11.2022 32 0 0

После недолгого забвения легендарная марка Bertone готовая вернуться на рынок эксклюзивных автомобилей, премьера первой в новейшей истории компании модели состоится в ближайшее время.

 

Основанное в 1912 году Джованни Бертоне кузовное ателье в XX веке было одним из столпов мирового автодизайна. В Bertone работали легендарные Джорджетто Джуджаро и Марчелло Гандини, компания вошла в историю с десятками сногсшибательных концептов и выпускала необычные версии машин других марок — от сравнительно многотиражных Opel Astra Coupe до штучных проектов вроде Bertone Mantide на базе Chevrolet Corvette и Aston Martin Jet 2+2.

К концу позапрошлого десятилетия компания Bertone, как и многие другие итальянские дизайн-студии, столкнулась с финансовым кризисом, не сумев вписаться в новые реалии автобизнеса, в 2009 году ей пришлось продать Фиату собственный завод в Грульяско, а права на марку Bertone в части, не связанной с автобизнесом, отошли архитектору Альдо Чинголани, его бюро Bertone Design по сей день вполне успешно работает в сфере недвижимости и дизайна интерьеров.

Alfa Romeo Carabo с дизайном Bertone определил стиль многих суперкаров 70-х
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Alfa Romeo Carabo с дизайном Bertone определил стиль многих суперкаров 70-х
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Alfa Romeo Carabo с дизайном Bertone определил стиль многих суперкаров 70-х
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Alfa Romeo Carabo с дизайном Bertone определил стиль многих суперкаров 70-х
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Автомобильное крыло Bertone обанкротилось в 2014 году, активы компании, в том числе музей с уникальными машинами пошли с молотка. Автомобильная марка Bertone сменила нескольких собственников, пока в 2020 году её не приобрели нынешние владельцы — братья Жан-Франк Риччи и Мауро Риччи, итальянские предприниматели с большим опытом работы в автомобильной промышленности. Братья Риччи разумно решили возродить Bertone как производителя эксклюзивных машин, ведь рынок таких машин в последние годы растёт как на дрожжах, появились десятки новых марок, среди которых славное имя Bertone вряд ли затеряется.

На днях современная Carrozzeria Bertone анонсировала свою первую модель: суперкар по мотивам клиновидного концепта Alfa Romeo Carabo 1968 года, вошедшего во многие учебники по дизайну как образец стиля конца 60-х — начала 70-х. Судя по тизерам, за основу новинки Bertone взят суперкар Lamborghini Huracan, кузов которого стилизован под Carabo. Масштаб переделок по тизерам понять сложно, но ждать премьеры осталось недолго, поскольку она посвящена 110-летию Bertone, то есть до конца декабря всё узнаем или, по крайней мере, увидим картинки.

Добавим, что компания Lamborghini в прошлом году выпустила суперкар Countach LPI 800-4 в стилистике 70-х, но Марчелло Гандини — автор дизайна оригинального Countach и Alfa Romeo Carabo — не одобрил этот ремейк. Интересно, что Гандини скажет по поводу новой модели Bertone?

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