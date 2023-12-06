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  • Без права на ошибку: компания Morgan вернулась к разработке трёхколёсного электрокара

Без права на ошибку: компания Morgan вернулась к разработке трёхколёсного электрокара

06.12.2023 52 0 0

Предыдущая попытка Morgan Motor Company перевести свою легендарную триколку на электротягу оказалась неудачной, а представленный сегодня прототип Morgan XP-1 через несколько лет должен непременно превратиться в серийную модель.

В 2015 году компания Morgan анонсировала трёхколёсный электромобиль EV3, сделанный на базе тогдашней бензиновой тиколки 3 Wheeler. Прототип Morgan EV3 выглядел эффектно, клиенты охотно оформляли на него предзаказы, производство планировалось начать до конца 2016 года, но компанию Morgan тогда сильно подвёл главный подрядчик — Frazer-Nash Energy Systems, он не смог выполнить взятые на себя обязательства по поставке батарей для Morgan EV3, после чего проект заглох.

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В прошлом году на смену устаревшему Morgan 3 Wheeler пришел полностью новый трёхколёсный спорткар Morgan Super 3 с 1,5-литровым бензиновым мотором Ford, спрятанным внутрь кузова (у предшественника 2,0-литровый мотоциклетный V-twin американской фирмы S&S Cycle висел прямо на носу), на базе этой модели сделан и новый прототип электрической версии, получивший рабочий индекс XP-1.

Разработка Morgan XP-1 ведётся целиком внутри компании под руководством опытного технического директора Мэтта Хоула, его взяли на работу два года назад именно как специалиста по электрификации. На откуп при изготовлении прототипа отдали разве что сборку батареи — её выполнила британская компания Fellten. Когда именно Morgan XP-1 превратится в серийную модель, пока неизвестно, но это точно случится, потому что, напомним, в Великобритании продажа новых машин с ДВС будет запрещена в 2030 году, в континентальной Европе — в 2035 году.

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По данным британского журнала Autocar, электрический Morgan XP-1 всего на 60 кг тяжелее бензинового Morgan Super 3, снаряженная масса XP-1 не превышает 700 кг. Компактный электромотор мощностью 100 кВт (136 л.с.) установлен не под капотом, а продольно в центральном тоннеле, с задним ведущим колесом его связывают планетарная коробка передач, угловой редуктор и цепь. Ёмкость батареи — 33 кВт·ч, расчётный запас хода на одной зарядке — около 240 км.

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Дальнобойность электромобиля сильно зависит от аэродинамики. Старомодный кузов исходного Morgan Super 3 и открытые передние колёса — главные виновники удручающего коэффициента сх: на бензиновом спорткаре он составляет 0,65, но на электрическом, залатав лишние дыры и оптимизировав форму колёс и кузова, его удалось снизить до приемлемых 0,42. Для салона изготовлен полностью новый электронный щиток приборов, на котором число перчиков чили отражает задействованный режим роботы силовой установки — чем больше перчиков, тем острее реакции.

Прототип Morgan XP-1 был разработан за год, впереди у него примерно два года испытаний, в ходе которых будут должным образом настроены силовая установка и шасси — стало быть, серийная версия появится не раньше 2026 года.

Мэтт Хоул, технический директор Morgan Motor Company

Morgan — маленькая компания, ресурсов для разработки первой электрической модели своими силами у неё немного, но Мэтт Хоул объясняет такой подход тем, что время поджимает и права на ошибку у компании больше нет: серийный трёхколёсный электрический спорткар должен не просто состояться, а быть достойным членом семьи Morgan, работать как часы и приносить удовольствие. Мэтт Хоул и его команда будут тщательно подбирать компоненты для своей грядущей новинки, характеристики прототипа могут быть ещё не раз изменены по мере приближения к дебюту серийной модели.

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