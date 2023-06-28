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  • Без сюрприза: рамный пикап Fiat Titano внутри повторил исходный Peugeot Landtrek

Без сюрприза: рамный пикап Fiat Titano внутри повторил исходный Peugeot Landtrek

28.06.2023 92 0 0

Внешне модель итальянской марки тоже почти не отличается от «француза». На рынок новый Фиат выйдет до конца текущего года.

Рамный пикап компания Fiat официально анонсировала еще в конце прошлого года, опубликовав фото замаскированного прототипа. Первые тизеры появились в мае, тогда же было объявлено имя модели – Titano. Ну а теперь марка засветила интерьер. Напомним, грядущий грузовик пока заявлен только для Бразилии, и он не является оригинальным Фиатом – это клон Peugeot Landtrek. Последний в строю с 2020-го, «француз» представлен в странах Африки и Латинской Америки (но не в Бразилии). Причем Landtrek, в свою очередь, сделан вместе с китайским Changan, и у него есть родные братья: Kaicene F70 (он же Changan Hunter на экспортных рынках) и Changan Lantop (в России это Changan Hunter Plus).

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Внешние отличия Fiat Titano от исходного Пежо свелись к другим радиаторной решетке, эмблемам да шильдикам. Внутри же новый Фиат и вовсе дословно повторяет донора – заменили только логотип. Как и для Landtrek, для модели итальянской марки предусмотрены кожаная обивка, мультимедийная-система с крупным экраном, камеры кругового обзора, блокировка заднего дифференциала, система помощи при спуске.

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Peugeot Landtrek доступен с однорядной или четырехдверной кабиной, вдобавок он бывает в виде шасси с кабиной для установки надстроек. А вот Titano вполне могут предложить исключительно в двухрядном исполнении. Длина аналогичного «француза» равна 5330 мм, его грузовой площадки – 1630 мм, колесная база – 3180 мм. Грузоподъемность Landtrek – от 1 до 1,2 тонны в зависимости от версии.

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Про технику марка все еще не рассказала. Бразильские профильные СМИ прочат Titano турбодизель 2.2 от Fiat Ducato. В моторную гамму Peugeot Landtrek входят турбодизель 1.9 (150 л.с., 350 Нм) и бензиновая «турбочетверка» 2.4 (210 л.с., 320 Нм), коробки – шестиступенчатые «механика» или «автомат». Привод задний или полный.

Peugeot Landtrek
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Peugeot Landtrek
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Peugeot Landtrek
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Полноценную премьеру Fiat Titano должен справить в ближайшее время. Пока нет информации о планах компании продавать пикап за пределами бразильского рынка.

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