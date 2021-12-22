Безрадостный прогноз: цены на бензин и дизельное топливо вырастут в январе

Одним из факторов, влияющих на стоимость владения автомобилем, является розничная цена топлива. Как Kolesa.ru сообщал в конце прошлого месяца, в стране довольно ощутимо выросли ценники на АЗС: согласно подсчётам Росстата (Федеральной службы государственной статистики), повышение стоимости бензина и дизеля на заправках продолжает опережать инфляцию. По подсчётам ведомства, с начала года по конец ноября автомобильное топливо в среднем в стране подорожало на 3 рубля 81 копейку. По прогнозам, в начале следующего года цены на бензин и дизель снова вырастут.



Годом ранее, на стыке 2020-го и 2021 года розничная стоимость бензина в среднем по стране увеличилась на 21 копейку, а дизельного топлива – на 10 копеек. В прошлом году рост средних показателей составил 0,4%. Как сообщает «Российская газета», на этот раз (на стыке 2021-го и 2022 года) скачок цен может оказаться больше. Однако, вероятно, в январе он не превысит 0,5%, так как, согласно, действующим ограничениям, увеличение не должно быть больше уровня инфляции.

Исходя из актуальных данных Росстата, бензин на российских заправках в начале января 2022 года может подорожать в среднем на 25 копеек. При этом рентабельность работы АЗС в следующем году может продолжить ухудшаться: недостаточная маржинальность в текущем году повлияла на рост розничных цен на автомобильное топливо.



Основной причиной для увеличения стоимости топлива на заправках в январе станет повышение размера акциза на бензин (на 6,8%) и на дизель (на 4%). Как отметили в издании, скачок не должен быть сильным из-за государственного регулирования розничных цен на топливо, однако он всё-таки заложит основание для дальнейшего увеличения ценников.

Ещё одна причина для дальнейшего повышения цен на автомобильное топливо – изменение параметров демпфирующего механизма, которое пройдёт не в пользу НПЗ. Напомним, по этой схеме государство компенсирует нефтяникам часть недополученной прибыли в случае высоких цен на автомобильное топливо в Европе, когда они поставляют бензин и дизель на внутренний рынок. Предполагается, что базовая цена для бензина вырастет до 55 200 рублей за тонну (сейчас – 52 300 рублей), для дизельного топлива – до 52 250 рублей за тонну (сейчас – 50 700 рублей). В результате этого шага выплаты нефтепереработчикам по демпферу станут меньше. Окончательное решение власти пока не приняли.



Ожидается, что рост оптовых цен на топливо ощутимо повлияет на работу независимых АЗС, которые не принадлежат крупным нефтяным компаниям, либо их дочерним структурам. На сегодняшний день их доля составляет около 60% от общего количества заправок в стране (при этом большая их часть сосредоточена на Дальнем Востоке). Проблема независимых АЗС в том, что они не могут иметь большие запасы топлива, это иногда приводит к его нехватке, что в свою очередь ведёт к увеличению ценников.

Как стало известно недавно, чтобы повысить маржинальность российских АЗС, в очередной раз вынесли на обсуждение предложение начать продавать на заправках некрепкий алкоголь. Ранее подобные предложения уже звучали, в частности, в начале 2019-го аналогичный законопроект не был поддержан в администрации президента РФ.

