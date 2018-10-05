«Битва» бюджетников: Tata «троллит» Ford перед запуском своего обновлённого седана

«Битва» бюджетников: Tata «троллит» Ford перед запуском своего обновлённого седана

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Индийская компания анонсировала премьеру рестайлинговой «четырехдверки» Tigor. Посвежевшая модель дебютирует почти одновременно вместе с одним из своих главных конкурентов – обновленным же «бюджетником» Ford.

Субкомпактный седан Tata Tigor (длина – 3992 мм, колесная база – 2450 мм) вышел на индийский рынок лишь в марте 2017-го, он построен на базе хэтчбека Tiago. Хитом продаж «четырехдверка», в отличие от хэтча, не стала: в прошлом году Тигор разошелся по стране тиражом в 22 775 экземпляров, тогда как выбор на «пятидверке» Tata остановили 71 111 человек.

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Дореформенный Tata Tigor
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Дореформенный Tata Tigor
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Дореформенный Tata Tigor
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Дореформенный Tata Tigor

Чтобы подстегнуть интерес к седану, в компании решили его обновить. Презентация модернизированной версии состоится 10 октября, а перед ее дебютом производитель распространил несколько видеотизеров. В одном из роликов Tata «потроллила» Ford: в видео появляется надпись «Don’t just Aspire», что, с одной стороны, можно перевести как «Не просто стремитесь», а с другой – интерпретировать как «Не только Aspire». Причем буква «А» в слове «aspire» выполнена почти так же, как «F» в «Ford». Дело в том, что накануне, 4 октября, в Индии стартовали продажи обновленного седанчика Ford Aspire (ближайший родственник хэтча Ka), одного из главных конкурентов Tigor. Видимо, своим тизером Tata призывает покупателей не торопиться с выбором.

Кстати, несмотря на попытки индийской фирмы сохранить «интригу», посвежевший Tigor уже полностью рассекречен – снимки модели опубликованы в Facebook в группе Rushlane Spylane. Обновление вышло скромным: седан получил слегка подретушированные фары и антенну в виде «плавника», на переднем бампере появилась хромированная вставка, а задние фонари теперь выполнены в белом. Палитра цветов кузова пополнилась темно-синим, почти черным, колером. Еще Tigor обзавелся 7-дюймовым тачскрином мультимедиа-системы вместо 5-дюймового.

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Обновленный Tata Tigor
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Обновленный Tata Tigor
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Обновленный Tata Tigor
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Обновленный Tata Tigor
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Обновленный Tata Tigor

Двигатели прежние – Tata Tigor оснащается трехцилиндровыми бензиновым Revotron 1.2 (85 л.с., 114 Нм) и дизелем Revotorq 1.0 (70 л.с., 140 Нм). Оба мотора работают в паре с пятиступенчатой «механикой», бензиновому двигателю также положена роботизированная трансмиссия.

Цены посвежевшего компакта пока не объявлены. Дореформенный седан стоит от 505 585 рупий, что эквивалентно примерно 454 000 рублей по актуальному курсу.

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Обновленный Ford Aspire
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Обновленный Ford Aspire
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Обновленный Ford Aspire

Между тем над конкурентом Tigor поработали гораздо серьезнее. У Ford Aspire (длина – 3995 мм, колесная база – 2490 мм) не только новые решетка и бамперы, но и перекроенный салон. Кроме того, седан американской марки получил новые моторы: на смену бензиновому четырехцилиндровому 1.2 Duratec (88 л.с., 112 Нм) пришла «тройка» 1.2 Ti-VCT семейства Dragon (96 л.с., 120 Нм), а вместо «четверки» 1.5 (112 л.с., 136 Нм) теперь трехцилиндровый движок аналогичного объема от обновленного кроссовера EcoSport (120 л.с., 150 Нм). Плюс для Ford Aspire предусмотрен прежний турбодизель 1.5 TDCi (100 л.с., 215 Нм). Трансмиссии – 5МКП или 6АКП.

Дореформенный Ford Aspire в прошлом году обрел 23 740 хозяев, обновленный же седан имеет все шансы нарастить продажи – цены на модель снижены примерно на 20 000 рупий (около 18 000 рублей), «четырехдверка» теперь стоит от 555 000 рупий (около 499 000 рублей).

Напомним, пару лет назад АВТОВАЗ провел необычную рекламную кампанию под названием «Время расстаться с НЕ Вестой» — ее запустили в поддержку Lada Vesta. Тогда развязалась так называемая «война билбордов», в которой приняли участие дилеры иностранных марок. При запуске других новинок Lada такого креативного подхода уже не было.

 

Теги: Авторынок , Новинки , американские автомобили , бюджетные автомобили , бюджетные иномарки , индийские автомобили , седаны , Ford , Ka , Tata , Tigor
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