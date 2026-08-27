Бюджетник Renault Kwid с ДВС обновлён на фоне отставки электрического брата

Рестайлинговый хэтч Renault дебютировал в Бразилии. Модель изменилась снаружи и внутри, также появилось новое оборудование. А вот технику реформы не затронули. Позже модернизированная пятидверка доберется до других стран Латинской Америки.

Маленький и недорогой «углеводородный» хэтчбек Kwid с «внедорожным» имиджем в гамме Renault появился в 2015 году, дебютным рынком для него стала Индия, где продают машины локального производства. В 2017-м компакт «прописался» еще и в Бразилии. Первому полноценному рестайлингу индийскую пятидверку подвергли в 2019 году, бразильскую – в 2022-м. В июле года нынешнего Renault Kwid для Индии еще раз освежили, но лишь точечно. А вот адресованный Латинской Америке хэтчбек вновь масштабно переделан – разумеется, такой хэтч сначала представили в Бразилии.

Было — стало

Кстати, второй рестайлинг бразильского Kwid с ДВС провели на фоне недавней отставки местной электроверсии. Полностью «зеленый» хэтчбек известен под именем Renault Kwid E-Tech, и это родной брат актуального европейского электрокара Dacia Spring. Любопытно то, что в Бразилии электрический Kwid кардинально обновили менее года назад. А в отставку его отправили… из-за Geely! Дело в том, что в 2025-м китайская компания приобрела 26,4% акций бразильского подразделения Renault do Brasil (Группа Renault при этом осталась мажоритарным акционером). Ну а Kwid E-Tech убрали с рынка, чтобы тот не создавал внутренней конкуренции для электрохэтча Geely EX2 (он же Geely Xingyuan в Китае), благо реношный электрокар, в отличие от «углеводородного» Квида, спросом среди бразильцев все равно не пользовался. Но вернемся к рестайлинговому «просто» Renault Kwid.

Обновленный Renault Kwid, базовая версия Evolution 1 / 3 Обновленный Renault Kwid, базовая версия Evolution 2 / 3 Обновленный Renault Kwid, базовая версия Evolution 3 / 3

Хэтчбек обрел другие радиаторную решетку и передний бампер, еще появились новые эмблемы марки. От торчащей над лобовым стеклом антенны наконец-то отказались, ей на смену пришел современный плавник в задней части. Также обновлен дизайн 14-дюймовых колес, расширена палитра цветов кузова. В строю осталась и топовая версия Outsider, ее фишки – надпись с названием комплектации на переднем бампере, серебристая вставка на корме и черная крыша с рейлингами.

Обновленный Renault Kwid, средняя версия Techno 1 / 2 Обновленный Renault Kwid, средняя версия Techno 2 / 2

В салоне – модернизированная передняя панель и новый руль. Центральные дефлекторы обдува перенесли ниже. Всего у рестайлингового Renault Kwid три варианта исполнения, и самое дешевое Evolution, как и в случае с дореформенной моделью, лишено мультимедиа – нет даже радио. Такой хэтчбек имеет пластиковую заглушку, установленную впритык к корпусу приборки. Зато уже в базе идет новый 7-дюймовый приборный экран. В списке оборудования Renault Kwid Evolution также значатся кондиционер, четыре подушки безопасности, задний парктроник и ESP.

Обновленный Renault Kwid, топовая версия Outsider 1 / 4 Обновленный Renault Kwid, топовая версия Outsider 2 / 4 Обновленный Renault Kwid, топовая версия Outsider 3 / 4 Обновленный Renault Kwid, топовая версия Outsider 4 / 4

Мультимедийная система появляется начиная со следующей по старшинству комплектации Techno. И она новая – с экраном диагональю 10,1 дюйма (прежде Квиду был положен 8-дюймовый планшет). Дисплей тоже «прилеплен» к приборке. Версия Techno – это еще наружные ручки дверей в цвет кузова, электронастройки зеркал, новая тканевая обивка кресел, камера заднего вида и два USB-разъема типа С. Топовый Kwid Outsider имеет эксклюзивную комбинированную обивку сидений (ткань + материал, напоминающий замшу).

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Технику менять не стали. В Бразилии хэтчбек Renault Kwid представлен с трехцилиндровым атмосферником 1.0 SCe, который традиционно для этой страны «питается» как бензином, так и этанолом. В первом случае мощность мотора составляет 68 л.с., во втором – 71 л.с. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механикой. Привод, разумеется, только передний.

Обновленный Renault Kwid Outsider

Первым покупателям рестайлинговый Renault Kwid доступен по сниженным ценам: 71 190 – 84 890 бразильских реалов (около 1,2 млн – 1,4 млн рублей по текущему курсу). Впоследствии цены вырастут (от 82 790 реалов или 1,38 млн рублей). И да, для Бразилии это все равно привлекательное предложение. К примеру, схожий по формату хэтч Fiat Mobi без учета акций там обойдется минимум в 85 490 реалов (1,42 млн рублей).