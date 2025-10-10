Обновлённый Renault Kwid E-Tech: дизайн, как у Dacia, и старая техника

Компания Renault представила рестайлинговый бюджетный электрохэтч Kwid E-Tech для стран Латинской Америки. Снаружи и внутри компакт в целом изменился так же, как его европейский аналог Dacia Spring. Но если у «старосветской» модели еще есть технические обновки, то реношный электрокар сохранил прежнюю начинку.

Европейский электрический хэтчбек Dacia Spring пережил полноценный рестайлинг еще в прошлом году. А всего несколько дней назад румынский бренд рассекретил во второй раз доработанный бюджетник – с модернизированной техникой. Между тем у модели Dacia есть родной брат под материнской маркой Renault – Kwid E-Tech, его продают в странах Латинской Америки. И рестайлингу компакт с реношным ромбом подвергли лишь сейчас: дебютным рынком для обновленного электрокара стала Бразилия. Также напомним, что оба электромобиля «выросли» из бензинового Renault Kwid, разработанного для развивающихся стран.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

В плане дизайна экстерьера рестайлинговый Kwid E-Tech в целом скопировал евроверсию. Разве что у модели Renault на объединяющей ходовые огни плашке вместо сдвоенных хромированных «штрихов» красуются объемные вертикальные прямоугольники черного цвета, плюс рельефной сделали вставку на пятой двери. Если же сравнивать с дореформенный электрическим Квидом, то другими стали бамперы, оптика, капот и сама багажная дверь. Кроме того, расширена палитра цветов кузова.

Внутри Renault Kwid E-Tech тоже изменился так же, как Dacia Spring. Тут новые руль, передняя панель, цифровая приборка (7 дюймов) и материалы отделки. Еще появился 10-дюймовый планшет мультимедиа (у дореформенного хэтча – 7-дюймовый), а за управление трансмиссией вместо шайбы теперь отвечает крохотный селектор.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Бразильцам электрокар доступен в единственной комплектации Techno. В нее входят упомянутые выше экраны, камера заднего вида, шесть подушек безопасности, круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков.

В отличие от евроверсии, технику Kwid E-Tech реформы не затронули. На передней оси бразильского хэтча установлен электромотор мощностью 65 л.с., модели положена батарея емкостью 26,8 кВт*ч. Запас хода – 180 км по местному циклу или 257 км в смешанном цикле SAE.

Дореформенный Renault Kwid E-Tech 1 / 2 Дореформенный Renault Kwid E-Tech 2 / 2

Цена осталась прежней – за рестайлинговый Renault Kwid E-Tech просят 99 990 реалов, что эквивалентно примерно 1 524 000 рублей по текущему курсу. В Бразилии представлен и «традиционный» Kwid, но когда обновится такая модель – информации пока нет.