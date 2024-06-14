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  • Бюджетный кросс-хэтчбек Fiat Grande Panda показался на первых фотографиях

Бюджетный кросс-хэтчбек Fiat Grande Panda показался на первых фотографиях

14.06.2024 115 1 0

Полноценная премьера Grande Panda состоится 11 июля, когда Fiat будет отмечать 125-летие с момента своего основания. Кросс-хэтчбек станет первенцем нового глобального семейства бюджетных автомобилей Fiat, в котором также ожидаются пикап, лифбтек, кроссовер и приключенческий кемпер.

О том, что Fiat Panda следующего поколения станет родоначальником нового семейства бюджетных автомобилей, гендиректор Fiat Оливье Франсуа объявил в феврале этого года в рамках Женевского автосалона. Пока непонятно, будут ли все члены этого семейства носить имя Panda с какой-либо приставкой, но ясно, что все они будут иметь общий стиль и общую платформу.

Манифест нового стиля Fiat был опубликован ещё в прошлом году — это эстетика конструктивизма в сочетании с модульным подходом и современными экологически чистыми материалами. Все модели нового бюджетного семейства будут иметь однотипный интерьер с передней панелью, напоминающей овальную крышу-трек бывшего завода Fiat в Линготто (один из районов Турина), но конфигурацию каждой машины можно будет настраивать с помощью навесных модулей и сменных деталей отделки.

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Fiat Grande Panda, как сегодня выяснилось, своей угловатостью и оквадраченными колёсными арками подражает хэтчбеку Panda первого поколения, который вышел на рынок в далёком 1980 году и стал одной из самых массовых и доступных моделей Fiat за всю историю марки. Пиксельная оптика тоже навеяна эстетикой конструктивизма, она напоминает окна завода в Линготто. Под фарами на передке можно разглядеть наклонные чёрточки, то есть марка Fiat вынула из архива свою самую узнаваемую эмблему, хотя главным идентификатором марки остаются крупные буквы Fiat. В свою очередь имя Panda выштамповано крупными буквами на боковинах и набрано объёмным шрифтом на багажной двери и рейлингах. Габаритная длина Grande Panda — всего 3,99 м, при этом обещан полноценный 5-местный салон и достаточно просторный багажник.

Fiat Grande Panda на крыше завода в Линготто. К началу 80-х этот завод устарел, в 1982-м его закрыли и постепенно превратили в своеобразный дом культуры Fiat: сегодня в гигантском комплексе расположены концертные залы, рестораны, картинная галерея, отель, торговый центр и другие общественные пространства. Последний апгрейд комплекса завершился в прошлом году: крышу основного корпуса с треком превратили в крупнейший в Европе висячий сад.

Кстати, патентные изображения новой Панды, всплывшие в Сети в феврале этого года, как оказалось, не имеют к реальной модели никакого отношения — это либо старый вариант дизайна, либо, что менее вероятно, это некая другая модель Fiat, премьера которой ещё впереди.

О платформе Grande Panda и его будущих родственников пресс-служба Stellantis пока ничего не сообщает, но из неофициальных источников давно известно, что это бюджетная глобальная платформа Smart Car, первенцем которой стал новый Citroen C3. Fiat Grande Panda в техническом плане максимально унифицирован с европейской версией «француза», в гамме будут как полностью электрические, так и «углеводородные» версии. Grande Panda для Европы будет выпускаться на заводе Stellantis в сербском городе Крагуевац. Дебютными рынками для Grande Panda помимо Европы будут Африка и Ближний Восток. Прочие подробности, вероятно, придётся ждать до 11 июля.

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Новое бюджетное семейство Fiat нацелено на конкуренцию с маркой Dacia, которая принадлежит Renault Group. За пределами Европы марка Dacia практически неизвестна, в Южной Америке и прочих развивающихся странах её модели продаются под маркой Renault. Фиату в этом смысле проще, его знают все и везде.

Добавим, что прежний хэтчбек Panda третьего поколения, что выпускается с 2011 года, пока не собирается на покой: недавно он пережил очередное обновление и в таком виде продержится в строю как минимум до 2027 года.

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1 комментарий
14.06.2024 21:26
Nervous

В целом дизайн вызывает одобрение. Но не джимни конечно

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