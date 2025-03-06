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Бюджетный кроссовер Honda WR-V доработали для Японии через год после запуска

06.03.2025 467 0 1

Компания Honda выводит на домашний рынок модернизированный паркетник WR-V. Обновок немного: добавлена «черная» версия, плюс в богатых комплектациях улучшен интерьер.

Компактный кроссовер Honda WR-V стартовал в Японии в марте прошлого года (не путать с одноименной моделью для Юго-Восточной Азии). На родину марки машины поставляют из Индии, где пятидверка, напомним, носит другое имя – Honda Elevate. Японцам паркетник пришелся по душе: за неполный прошлый год в Стране восходящего солнца продано чуть более 30 000 таких автомобилей. Тем не менее Honda решила освежить WR-V. Правда, обновок немного.

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Базовую комплектацию X реформы вовсе не затронули. А вот в салоне «средней» версии Z и топовой Z+ нижняя часть передней панели теперь отделана «кожей» (прежде был только пластик), аналогичные вставки появились и на дверях. Для самого дорогого Honda WR-V еще предусмотрена обивка коричневого цвета. Наконец, начиная с исполнения Z кузов машин может быть окрашен в новый цвет под названием Obsidian Blue Pearl.

Интерьер Honda WR-V в топовой комплектации
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Интерьер Honda WR-V в топовой комплектации
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Интерьер Honda WR-V в топовой комплектации
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Интерьер Honda WR-V в топовой комплектации
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Хонда также добавила WR-V для Японии особую версию Black Style – она, опять же, предложена в комплектациях Z и Z+. Как несложно догадаться, новое исполнение отличилось расширенным черным декором. В этом цвете выполнены ручки дверей, корпуса зеркал, 17-дюймовые диски и антенна-плавник. Интерьер Honda WR-V тоже полностью черный.

Honda WR-V Black Style
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Honda WR-V Black Style
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Между тем аналогичная спецверсия недавно появилась и у паркетника Honda Elevate в Индии – там она называется Black Edition. Любопытно то, что у индийского кроссовера черных деталей еще больше: потемнели вставки на бамперах и рейлинги на крыше (в Японии они остались серебристыми), окантовка радиаторной решетки и стекол (у WR-V они хромированные).

Интерьер Honda WR-V Black Style

Как и раньше, в списке стандартного оборудования Honda WR-V для японского рынка значатся: светодиодная оптика, климат-контроль, шесть подушек безопасности и комплекс Honda Sensing, который включает адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, автоматического переключения света фар и распознавания дорожных знаков.

Honda WR-V Black Style

Техника прежняя. Паркетник оснащается бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.5 (118 л.с., 142 Нм) без всяких гибридных довесков и вариатором. Привод только передний.

Уже завтра, 7 марта, в продажу поступит Honda WR-V в комплектациях Z (2 398 000 йен или 1,4 млн рублей по текущему курсу), Z Black Style (2 483 800 йен или 1,5 млн рублей) и Z+ Black Style (2 580 600 йен или 1,6 млн рублей). Остальные версии выйдут на рынок летом, их цены пока не объявлены.

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