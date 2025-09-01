Рестайлинг ×

Бюджетный кроссовер Kia Stonic сменил имидж после рестайлинга

Компания Kia представила существенно модернизированный паркетник Stonic. Пятидверка получила более солидный дизайн и слегка подросла. Модель по-прежнему будет доступна как только с бензиновой турботройкой 1.0 T-GDI, так и в «мягкогибридном» исполнении.

Компактный кроссовер Kia Stonic выпускают с 2017 года, это ближайший родственник уже почившего «мирового» Kia Rio. Первую модернизацию паркетник пережил в 2020-м, но дизайн тогда менять не стали. Теперь же представлен Stonic после полноценного и довольно масштабного рестайлинга. Также отметим, что сейчас основным ареалом обитания для кроссовера является Европа, и там Kia Stonic в целом пользуется стабильным спросом. По данным JATO Dynamics, по итогам января-июня 2025-го в Старом Свете на учет поставили 30 049 экземпляров, что лишь на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дореформенный Kia Stonic
Внешность Kia Stonic оформили в актуальном фирменном стиле марки – в результате, паркетник стал выглядеть гораздо солиднее. Кроссоверу достались вертикальные блоки фар с пристыкованными сверху дополнительными горизонтальными LED-секциями ходовых огней. Модель также получила иные бамперы, радиаторную решетку (встроена в нижнюю часть бампера), багажную дверь и задние фонари. Кроме того, обновлен дизайн дисков (16- или 17-дюймовые) и расширена палитра цветов кузова. После рестайлинга длина выросла на 25 мм до 4165 мм. Колесная база – прежние 2580 мм.

Обновленный Kia Stonic
В строю осталась и «оспортивленная» версия GT-Line, ее особенности – чуть более внушительный обвес и стандартные 17-дюймовые колеса эксклюзивного дизайна.

Обновленный Kia Stonic GT-Line
Салон тоже перекроили. Тут новые передняя панель, руль (двухспицевый у обычного паркетника и трехспицевый у исполнения GT-Line), блок управления «климатом», центральный тоннель и рычаг коробки. Наконец, Kia Stonic обрел табло, то есть объединенные виртуальную приборку и тачскрин мультимедийной системы (в дорогих комплектациях каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма).

Обновленный Kia Stonic
В списке оборудования еще заявлены беспроводная зарядка для смартфона, фоновая подсветка интерьера, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Обновленный Kia Stonic GT-Line

Восемь лет назад моторная гамма Kia Stonic включала бензиновые атмосферник и турбомотор, а также турбодизель. Но впоследствии линейку значительно урезали. А после нынешнего рестайлинга технику менять не стали. Европейцам преобразившийся Stonic предложат с бензиновой турботройкой 1.0 T-GDI мощностью 100 л.с. Также можно будет выбрать «мягкогибридный» паркетник, у которого тот же мотор 1.0 T-GDI дополнен 48-вольтовым стартер-генератором (отдача двигателя – 115 л.с.). Обе модификации могут иметь шестиступенчатую механику или семиступенчатый робот с двумя сцеплениями, привод исключительно передний.

Обновленный Kia Stonic

Рестайлинговый Kia Stonic должен выйти на рынок в ближайшее время. Цены еще не объявлены. Например, в Германии дореформенный кроссовер сегодня стоит от 22 690 евро (около 2,1 млн рублей по текущему курсу).

