Родственный Kia Rio кроссовер Stonic притворился «спортсменом», но не стал мощнее

Компания Kia выводит на европейский рынок компактный паркетник в версии GT Line. От стандартной модели такой вариант отличается декором. Технических новшеств нет, при этом моторную гамму для «оспортивленного» кросса урезали.

Если Hyundai для своих «подогретых» машин придумала суббренд N Line, то у Kia аналогичные версии носят шильдик GT Line. Прежде варианты «под спорт» в актуальной европейской гамме Kia имели пять моделей: кроха Picanto, хэтчбек Rio (не путать с нашим Рио, в РФ представлена совсем другая машина), Ceed, кроссовер Sportage и большой лифтбек Stinger. Теперь же к ним присоединился паркетник Stonic. Напомним, ближайшим родственником этого кросса является еврохэтч Rio, а в августе SUV обновился. Разумеется, версию GT Line получил именно рестайлинговый Stonic.

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Итак, кроссоверу достался новый передний бампер с расположенными по бокам «жабрами», нижняя решетка теперь с сеткой с крупными ячейками, а под верхней появились три отверстия вместо одной прорези у стандартной модели. Противотуманки перенесли ниже, также заменили задний бампер, а еще у Stonic GT Line два ромбовидных патрубка выхлопной системы, хотя не исключено, что один из них всего лишь имитация (у обычного паркетника один круглый патрубок). Оптика – светодиодная. Кроме того, модели положены 17-дюймовые диски оригинального дизайна и двухцветная окраска кузова.



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Внутри – обитое кожей «усеченное» рулевое колесо с эмблемой GT Line, вставка «под карбон» на передней панели, сам интерьер оформлен в черном цвете. В остальном оборудование такое же, как у топ-версии обычного Stonic: адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон, предотвращения фронтального столкновения (с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов) и предотвращения столкновения при движении задним ходом. Есть и мультимедийная система, которая слушается голоса и отображает в режиме реального времени данные о погоде, ценах на бензин, пробках и свободных местах на парковках.



Kia Stonic GT Line

Stonic GT Line бывает только в виде «мягкого» гибрида: паркетник оснащен бензиновой «турботройкой» 1.0 T-GDI семейства Smartstream (100 или 120 л.с., имеет систему регулировки длительности открытия клапанов CVVD), 48-вольтовым стартер-генератором с ременным приводом от коленвала и небольшой литий-ионной батареей. Можно выбрать семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями (7DCT) или «интеллектуальную» шестиступенчатую «механику» iMT (о ней Kolesa.ru рассказывал подробно ранее, в такой трансмиссии управление приводом сцепления осуществляется без механической связи с педалью). Стандартный кросс после рестайлинга еще доступен с 1.0 T-GDI без гибридного довеска, а также с «атмосферником» 1.2 (84 л.с.) с комбинированным впрыском топлива. Привод же в любом случае лишь передний.



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Пока неизвестно, выберется ли Stonic GT Line за пределы Европы. Впрочем, в России кроссовер все равно не продают. Но нам грех жаловаться на отсутствие премьер от Kia, нынешний год весьма богат на новинки марки: уже стартовали модернизированный Rio и «четырехдверка» K5, через неделю на рынок выйдет сменивший поколение Sorento, следом появятся преобразившиеся рамный внедорожник Mohave и кросс-хэтч Rio X Line. А в 2021-м Kia обещает привезти в РФ минивэн Carnival.

