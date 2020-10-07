Новинки ×
  • Родственный Kia Rio кроссовер Stonic притворился «спортсменом», но не стал мощнее

Родственный Kia Rio кроссовер Stonic притворился «спортсменом», но не стал мощнее

07.10.2020 336 0 0

Компания Kia выводит на европейский рынок компактный паркетник в версии GT Line. От стандартной модели такой вариант отличается декором. Технических новшеств нет, при этом моторную гамму для «оспортивленного» кросса урезали.

 

Если Hyundai для своих «подогретых» машин придумала суббренд N Line, то у Kia аналогичные версии носят шильдик GT Line. Прежде варианты «под спорт» в актуальной европейской гамме Kia имели пять моделей: кроха Picanto, хэтчбек Rio (не путать с нашим Рио, в РФ представлена совсем другая машина), Ceed, кроссовер Sportage и большой лифтбек Stinger. Теперь же к ним присоединился паркетник Stonic. Напомним, ближайшим родственником этого кросса является еврохэтч Rio, а в августе SUV обновился. Разумеется, версию GT Line получил именно рестайлинговый Stonic

Kia Stonic GT Line
1 / 7
Kia Stonic GT Line
2 / 7
Kia Stonic GT Line
3 / 7
Kia Stonic GT Line
4 / 7
Kia Stonic GT Line
5 / 7
Kia Stonic GT Line
6 / 7
Kia Stonic GT Line
7 / 7

Итак, кроссоверу достался новый передний бампер с расположенными по бокам «жабрами», нижняя решетка теперь с сеткой с крупными ячейками, а под верхней появились три отверстия вместо одной прорези у стандартной модели. Противотуманки перенесли ниже, также заменили задний бампер, а еще у Stonic GT Line два ромбовидных патрубка выхлопной системы, хотя не исключено, что один из них всего лишь имитация (у обычного паркетника один круглый патрубок). Оптика – светодиодная. Кроме того, модели положены 17-дюймовые диски оригинального дизайна и двухцветная окраска кузова.

Kia Stonic GT Line
1 / 3
Kia Stonic GT Line
2 / 3
Kia Stonic GT Line
3 / 3

Внутри – обитое кожей «усеченное» рулевое колесо с эмблемой GT Line, вставка «под карбон» на передней панели, сам интерьер оформлен в черном цвете. В остальном оборудование такое же, как у топ-версии обычного Stonic: адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон, предотвращения фронтального столкновения (с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов) и предотвращения столкновения при движении задним ходом. Есть и мультимедийная система, которая слушается голоса и отображает в режиме реального времени данные о погоде, ценах на бензин, пробках и свободных местах на парковках.

Kia Stonic GT Line

Stonic GT Line бывает только в виде «мягкого» гибрида: паркетник оснащен бензиновой «турботройкой» 1.0 T-GDI семейства Smartstream (100 или 120 л.с., имеет систему регулировки длительности открытия клапанов CVVD), 48-вольтовым стартер-генератором с ременным приводом от коленвала и небольшой литий-ионной батареей. Можно выбрать семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями (7DCT) или «интеллектуальную» шестиступенчатую «механику» iMT (о ней Kolesa.ru рассказывал подробно ранее, в такой трансмиссии управление приводом сцепления осуществляется без механической связи с педалью). Стандартный кросс после рестайлинга еще доступен с 1.0 T-GDI без гибридного довеска, а также с «атмосферником» 1.2 (84 л.с.) с комбинированным впрыском топлива. Привод же в любом случае лишь передний.

Стандартный обновленный Kia Stonic
1 / 3
Стандартный обновленный Kia Stonic
2 / 3
Стандартный обновленный Kia Stonic
3 / 3

Пока неизвестно, выберется ли Stonic GT Line за пределы Европы. Впрочем, в России кроссовер все равно не продают. Но нам грех жаловаться на отсутствие премьер от Kia, нынешний год весьма богат на новинки марки: уже стартовали модернизированный Rio и «четырехдверка» K5, через неделю на рынок выйдет сменивший поколение Sorento, следом появятся преобразившиеся рамный внедорожник Mohave и кросс-хэтч Rio X Line. А в 2021-м Kia обещает привезти в РФ минивэн Carnival.

кроссовер авторынок новинки KIA KIA Stonic

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Honda Civic IX с пробегом: отсутствие антикора и пока еще беспроблемная электрика Тем, кто хочет «настоящего императорского японского качества» в формате седана или хэтча С-класса, теперь выбирать не из чего: осталась одна Toyota Corolla. А ведь каких-то 6 лет назад желаю... 508 0 0 07.10.2020
Статьи / Авто недели Из виртуальных гонок в реальные: стоит ли покупать Subaru Impreza II за 500 тысяч Impreza второго поколения успела порядочно наследить как в мировом автоспорте, так и в медиапространстве, став в двухтысячных одной из самых желанных машин многих мальчишек. Вдобавок рестайл... 2501 0 0 06.10.2020
Статьи / Новинки Kia Sorento Prime – теперь из Казахстана, Sorento IV – из Калининграда. Клиренс – как у Lada Vesta В пресс-релизе, предваряющем сегодняшнюю онлайн-презентацию нового кроссовера Kia Sorento, автомобиль назван «полноразмерным». В августовском релизе, где говорится о постановке Sorento четвё... 9238 3 0 05.10.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 103081 6 77 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 76534 9 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Руки на капот! Опыт владения Ford LTD Crown Victoria 1986 года «Перехватчики» для полицейских ведомств США обычно достаточно сильно отличаются от серийных автомобилей, не только в плане оснащения, но и по «железу». Владелец этой Crown Vic не скрывает то... 38140 6 29 31.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings