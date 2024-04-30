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  • Бюджетный кроссовер Mahindra на базе SsangYong Tivoli пережил радикальный рестайлинг

Бюджетный кроссовер Mahindra на базе SsangYong Tivoli пережил радикальный рестайлинг

30.04.2024 227 0 0

Компактный паркетник не только преобразился снаружи и внутри, но также сменил имя. Кроме того, модель получила новый автомат.

Анонсированный в начале апреля индийский кроссовер Mahindra XUV 3XO (с буквой «о») справил официальную премьеру. Сам производитель считает пятидверку совершенно новой отдельной моделью, однако на самом деле перед нами – модернизированный Mahindra XUV300. Напомним, исходный паркетник на домашнем рынке присутствует с 2019 года, он сделан на базе SsangYong Tivoli (корейская марка прежде принадлежала Махиндре, сегодня у нее другой владелец и другое название – KG Mobility).

Было — стало

Внешность оформлена в новом угловатом стиле, представленном еще два года назад. Кроссовер Mahindra XUV 3XO обрел вертикальные блоки фар с изломанными светодиодными «подковами» дневных ходовых огней, а новые же задние фонари объединяет светящаяся плашка. Если сравнивать с XUV300, то другими также стали бамперы, капот и багажная дверь, вдобавок на колесных арках теперь красуются более массивные неокрашенные накладки. Наряду с 16-дюймовыми дисками для кросса еще можно будет выбрать 17-дюймовые.

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Длина нового паркетника равна 3990 мм, что на 5 мм меньше, чем у дореформенной модели (а вообще машинам длиной менее четырех метров в Индии положены налоговые льготы). Высота, напротив, увеличена на 20 мм до 1647 мм. Ширина и колесная база не изменились – 1821 и 2600 мм соответственно.

В салоне – новые передняя панель, руль и мультимедийная система, причем крупный планшет теперь возвышается над панелью, а не встроен в нее. Правда, мультимедиа положена только начиная со второй по старшинству комплектации. Список оборудования дорогих исполнений также пополнили виртуальная приборка, беспроводная зарядка для смартфона, панорамный люк в крыше (у XUV300 – обычный люк), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль (прежде был обычный «круиз»), системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

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Как и XUV300, паркетник Mahindra XUV 3XO доступен с бензиновыми турбомоторами 1.2 TCMPFi (но он прибавил 1 л.с. – теперь 111 л.с.) и 1.2 TGDi (130 л.с.), можно выбрать и турбодизель 1.5 (117 л.с.). Все двигатели по-прежнему сочетаются с шестиступенчатой механикой. Для дизеля в качестве альтернативы все так же предусмотрена роботизированная коробка, а вот бензиновым моторам отныне положен классический шестиступенчатый автомат от Aisin. Полного привода как не было, так и нет – только передний. Отметим, у Mahindra XUV300 еще имеется чисто электрический вариант, но он считается отдельной моделью XUV400. Вероятно, впоследствии электрокар тоже обновят и переименуют.

В Индии заказы на Mahindra XUV 3XO начнут принимать с 15 мая, при этом цены уже объявлены: паркетник обойдется в 749 000 – 1 549 000 рупий, что эквивалентно примерно 839 000 – 1 734 000 рублей по текущему курсу. Кроссовер Mahindra XUV300 еще в строю, и его базовая версия стоит дороже – от 799 000 рупий (около 895 000 рублей).

Ожидается, что XUV 3XO будут поставлять на экспорт, однако, как и в случае с XUV300, такой кросс, скорее всего, появится только в странах с левосторонним движением.

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