Заводы ×

Бюджетный кроссовер Volkswagen Tera: производство началось

14.03.2025 50 0 0

Выпуск нового компактного паркетника Volkswagen стартовал в Бразилии, которая и станет для него дебютным рынком. Там в продажу модель поступит в мае-июне, после чего ее отправят на экспорт.

Мировая премьера кроссовера Volkswagen Tera состоялась пару недель назад на карнавале в Рио-де-Жанейро. А теперь объявлено о старте производства. Выпуск модели налажен в Бразилии же, на предприятии в Таубате, где делают и родственный хэтчбек Polo (в основе машин лежит платформа MQB A0). В Volkswagen подчеркивают, что паркетник полностью спроектирован и разработан именно бразильским подразделением. Заявленный уровень локализации – 80%. Кроме того, запуск Теры позволил создать 260 новых рабочих мест непосредственно на заводе и примерно 2600 рабочих мест на предприятиях поставщиков.

Характеристики Tera по-прежнему не раскрыты. Местные профильные медиа пишут, что длина составляет около 4 м, колесная база – якобы те же 2566 мм, что и у соплатформенного хэтча VW Polo. По их данным, кроссовер предложат с турботройкой 1.0 TSI (116 л.с.) от Поло, которая сочетается с классическим шестиступенчатым автоматом. Кроме того, базовому паркетнику прочат трехцилиндровый литровый атмосферник и механику. Привод в любом случае только передний.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Особенности дизайна экстерьера Volkswagen Tera – агрессивные бамперы, «мускулистые» бока, светодиодные «штрихи» в фарах и задних фонарях. В салоне – «прилепленный» к передней панели крупный планшет мультимедийной системы. В списке оборудования еще значатся виртуальная приборка, климат-контроль с сенсорным блоком управления, беспроводная зарядка, адаптивный круиз-контроль.

1 / 2
2 / 2

На производственной родине продажи стартуют в мае-июне, а начиная со второй половины года VW Tera станут поставлять и в другие страны Латинской Америки (среди них – Аргентина, Чили, Колумбия, Уругвай и Мексика), вдобавок модель появится в Африке. В гамме марки паркетник займет нишу между VW Polo и паркетником VW Nivus. В Бразилии хэтчбек в упрощенной версии Track сейчас стоит от 95 790 реалов (примерно 1,4 млн рублей по текущему курсу), Nivus там обойдется минимум в 143 490 реалов (2,1 млн рублей). Главными конкурентами Volkswagen Tera будут Renault Kardian и Fiat Pulse.

кроссовер Бразилия авторынок производство новинки заводы Volkswagen Volkswagen Tera

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Перекрытие фаз и воздух вместо поршня: как устранить масложор чип-тюнингом Повышенный расход масла имеет множество причин. Они бывают разными, и если масложор можно устранить заменой маслосъёмных колпачков, это считается удачей. Хуже, если нужно проводить капитальн... 168 0 1 14.03.2025
Статьи / Кроссовер Выбираем кроссовер E-класса с пробегом за 1,5 миллиона: украденные фары и вожделенный 3,5 Большой кроссовер вполне заслуженно считается удобной машиной, которая вполне годится на роль автомобиля для большой семьи. Особенно если семья часто всем составом любит путешествовать или п... 1662 26 1 12.03.2025
Статьи / Авто и технологии Прожарка, заморозка, трение: почему показательные тесты моторных масел не так уж показательны Маркетинг – беспощадная штука, которая помогает продавать даже пылесосы Кирби, Гербалайф и BMW XM. И даже когда показать преимущество товара покупателю напрямую практически невозможно, марке... 1385 2 1 11.03.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 68791 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 24879 5 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 22135 4 2 25.02.2025
Обсуждаемое
26 Выбираем кроссовер E-класса с пробегом за 1,5 миллиона: украденные фар...
3 Новейший кроссовер GAC Trumpchi S7 предложен с полным приводом
2 2400-сильный суперкар Elektron Quasar из Штутгарта готовится к премьер...
Новые комментарии
Change privacy settings