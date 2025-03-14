Бюджетный кроссовер Volkswagen Tera: производство началось

Выпуск нового компактного паркетника Volkswagen стартовал в Бразилии, которая и станет для него дебютным рынком. Там в продажу модель поступит в мае-июне, после чего ее отправят на экспорт.

Мировая премьера кроссовера Volkswagen Tera состоялась пару недель назад на карнавале в Рио-де-Жанейро. А теперь объявлено о старте производства. Выпуск модели налажен в Бразилии же, на предприятии в Таубате, где делают и родственный хэтчбек Polo (в основе машин лежит платформа MQB A0). В Volkswagen подчеркивают, что паркетник полностью спроектирован и разработан именно бразильским подразделением. Заявленный уровень локализации – 80%. Кроме того, запуск Теры позволил создать 260 новых рабочих мест непосредственно на заводе и примерно 2600 рабочих мест на предприятиях поставщиков.

Характеристики Tera по-прежнему не раскрыты. Местные профильные медиа пишут, что длина составляет около 4 м, колесная база – якобы те же 2566 мм, что и у соплатформенного хэтча VW Polo. По их данным, кроссовер предложат с турботройкой 1.0 TSI (116 л.с.) от Поло, которая сочетается с классическим шестиступенчатым автоматом. Кроме того, базовому паркетнику прочат трехцилиндровый литровый атмосферник и механику. Привод в любом случае только передний.

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Особенности дизайна экстерьера Volkswagen Tera – агрессивные бамперы, «мускулистые» бока, светодиодные «штрихи» в фарах и задних фонарях. В салоне – «прилепленный» к передней панели крупный планшет мультимедийной системы. В списке оборудования еще значатся виртуальная приборка, климат-контроль с сенсорным блоком управления, беспроводная зарядка, адаптивный круиз-контроль.

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На производственной родине продажи стартуют в мае-июне, а начиная со второй половины года VW Tera станут поставлять и в другие страны Латинской Америки (среди них – Аргентина, Чили, Колумбия, Уругвай и Мексика), вдобавок модель появится в Африке. В гамме марки паркетник займет нишу между VW Polo и паркетником VW Nivus. В Бразилии хэтчбек в упрощенной версии Track сейчас стоит от 95 790 реалов (примерно 1,4 млн рублей по текущему курсу), Nivus там обойдется минимум в 143 490 реалов (2,1 млн рублей). Главными конкурентами Volkswagen Tera будут Renault Kardian и Fiat Pulse.