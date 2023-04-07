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  • Бизнес-седан Renault Talisman жив, и у него появилась новая топ-версия

Бизнес-седан Renault Talisman жив, и у него появилась новая топ-версия

07.04.2023 130 0 0

Новое исполнение отличилось декором и более дорогой отделкой салона. Кроме того, только этому варианту положен самый мощный турбомотор.

Европу семейство Renault Talisman уже покинуло: выпуск седанов и универсалов завершился во Франции в начале прошлого года. А вот в Корее модель все еще в строю. Вернее, ее клон: для местного рынка там делают «четырехдверку» SM6, за производство отвечает Renault Korea Motors – так теперь называется предприятие Renault Samsung (к производителю электроники и бытовой техники эта фирма давно не имеет никакого отношения, автомобильное подразделение Samsung принадлежит Рено с 2000-го). И такой седан только что довели уже до 2024 модельного года. 

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Единственная обновка – топовая версия Inspire, пришедшая на замену дорогому исполнению Premier. Внешние особенности – потемневшие «брусья» на радиаторной решетке, темные же 19-дюймовые легкосплавные диски эксклюзивного дизайна и декоративные вставки на передних крыльях с названием комплектации.

Кресла SM6 Inspire обиты экокожей и алькантарой черного цвета, еще есть синяя прострочка, которая, по задумке маркетологов, должна навевать мысли о спортивном суббренде Renault – Alpine. На передней панели имеется декор «под карбон», а на порогах установили именные алюминиевые пластины. Для седана также предусмотрены функция активного шумоподавления, атмосферная подсветка, мультимедиа-система с вертикальным экраном диагональю 9,3 дюйма, виртуальная приборка (10,25 дюйма), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон.

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SM6 Inspire оснащается бензиновой «турбочетверкой» 1.8 TCe мощностью 225 л.с., и это единственная версия, которой положен такой двигатель. Седаны попроще в Корее доступны с турбомотором 1.3 TCe (156 л.с.), вдобавок там можно купить машину с газовым «атмосферником» 2.0 LPe (140 л.с.). Турбодвигатели сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой Getrag, атмосферный мотор работает в паре с вариатором.

Цена топ-версии Inspire начинается с отметки в 27 900 долларов, базовый седан SM6 стоит от 21 600 долларов.

Между тем совсем недавно Renault Korea обновила кроссовер QM6, который является клоном Renault Koleos. Напомним, сам Колеос вот-вот уйдет с глобального рынка: на смену ему придет трехрядный паркетник Renault Espace, то есть растянутая версия Austral.

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