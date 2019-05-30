Близнец Trailblazer-2020 обзавёлся версией «под спорт» и открыл для себя новый рынок

Близнец Trailblazer-2020 обзавёлся версией «под спорт» и открыл для себя новый рынок

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Марка Buick показала новый кроссовер, предназначенный для США. Там модель появится в начале следующего года, ее предложат как с передним, так и с полным приводом.
 

Компактный паркетник Buick Encore GX дебютировал в апреле этого года на автосалоне в Шанхае, он унифицирован с представленным там же кроссовером Chevrolet Trailblazer (с рамным внедорожником Chevy новый SUV роднит лишь имя). Как и в случае с Трейлблейзером, месяц назад кросс Бьюика был анонсирован только для Китая. Теперь же вслед за Chevrolet считающаяся премиальной марка объявила о том, что Encore GX будут продавать еще и в США.

2020 Buick Encore GX

На фирменных картинках кроссовер Buick изображен в «оспортивленной» версии ST, в Шанхае такой вариант не показывали. Отличия от китайского Encore GX: у радиаторной решетки другой рисунок и красные акценты, на переднем бампере под поворотниками появились маленькие противотуманки, обвес по периметру кузова выполнен в цвет кузова.

Также Buick лишь сейчас рассекретил интерьер модели – выставленная на мотор-шоу машина была заперта. На первый взгляд салон у Encore GX такой же, как у родственного Chevrolet Trailblazer, но стоит присмотреться, и замечаешь, что передняя панель у Бьюика иная, рулевое колесо, «приборка» и блок управления климатической установкой тоже оригинальные.

2020 Buick Encore GX

О характеристиках американской модели Buick пока не распространяется. По предварительным данным, и Trailblazer, и Encore GX построены на модульной платформе VSS концерна General Motors. Длина китайской версии новинки Buick составляет 4463 мм, колесная база – 2640 мм (из габаритов Трейлблейзера известна лишь длина – 4411 мм).

В Поднебесной Encore GX предложат с безальтернативной бензиновой «турботройкой» 1.3 мощностью 165 л.с. (240 Нм), которая сочетается с вариатором или девятиступенчатым «автоматом».  А вот в США местные СМИ прочат кроссоверу два двигателя – «турбочетверки» 1.5 и 2.0 (отдача не раскрывается) с 6АКП и 9АКП (те же моторы, скорее всего, достанутся и местному Trailblazer).

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На американский рынок Buick Encore выйдет в начале 2020 года. В линейке марки он займет нишу между «просто» Encore (в нынешнем поколении – аналог Opel Mokka) и Envision. Первая модель там сегодня стоит от 23 200 долларов (около 1 508 000 рублей по актуальному курсу), вторая обойдется минимум в 31 995 долларов (примерно 2 079 000 рублей). Все цены указаны без учета налогов и доставки.

 

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Buick Encore GX для Китая
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Buick Encore GX для Китая

Между тем «обычный» Buick Encore в Китае тоже уже сменил генерацию. Ближайший родственник этого кроссовера – новый Chevrolet Tracker. По неофициальной информации, в основе обеих моделей лежит «тележка», разработанная GM вместе с концерном SAIC. О появлении новых Encore и Tracker в Штатах пока не объявлено.

 

Авторынок Новинки кроссоверы Buick
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