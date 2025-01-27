BMW готовит «заряженный» универсал M3 CS Touring: первые официальные фото

Ожидается, что под капотом у этой «горячей» пятидверки баварской марки окажется тот же 3,0-литровый битурбомотор, что и у седана.

Актуальный седан BMW M3 поколения G80 появился в продаже в 2021 году, универсал BMW M3 Touring (G81) присоединился к нему в 2022-м, а обновление они пережили в 2024-м (кстати, прежде серийных версий M3 в этом кузове не было). «Горячий» вариант седана – BMW M3 CS – дебютировал ещё в начале 2023 года, а сейчас к презентации готовится аналогичный вариант универсала – BMW M3 CS Touring.

На фото: прототип BMW M3 CS Touring

Дату дебюта «заряженной» пятидверки баварцы пока не озвучили, но судя по всему, ждать поклонникам бренда осталось недолго, ведь компания наконец начала делиться первыми данными. Так, недавно на официальных страницах BMW M в соцсетях были опубликованы фото прототипа M3 CS Touring. Снимки были сделаны в ходе испытаний, которые прошли на Северной петле Нюрбургринга.

Внешность прототипа пока что частично спрятана с помощью маскировочной плёнки. Ожидается, что отличаться от седана BMW M3 CS универсал будет только формой и оформлением кормы. Это значит, что передняя часть получит фирменную решётку радиатора в виде больших «ноздрей», головную оптику сравнительно простой формы, несколько воздухозаборников, а также выраженный сплиттер в нижней части переднего бампера. Корма, судя по снимкам, имеет такое же оформление, как и у «обычного» BMW M3 Touring.

Скорее всего, для уменьшения веса автомобиля, как и у седана, часть элементов сделают из углеволокна, к ним относятся в том числе капот, передний сплиттер, корпуса наружных зеркал, задний диффузор и спойлер, а ещё спортивные кресла-ковши и некоторые элементы внутренней отделки. Ещё модель, вероятно, снабдят более лёгкими колёсными дисками и выхлопной системой; помимо этого ожидается заниженная и более жёсткая подвеска.

Очевидно, универсал BMW M3 CS Touring получит такую же технику, какой оснащается седан BMW M3 CS. Речь идёт о бензиновой 3,0-литровой битурбошестёрке, которая выдаёт 550 л.с. мощности, а её максимальный крутящий момент равен 650 Нм. В пару предлагается восьмиступенчатая автоматическая коробка передач M Steptronic, привод – только полный.

Динамические показатели «заряженного» универсала станут известны позже. Аналогичный седан с места до «сотни» разгоняется за 3,4 секунды, а его максимальная скорость равна 302 км/ч. Для сравнения, первую «сотню» актуальный «обычный» универсал BMW M3 Touring набирает за 3,6 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч (с опцией M Driver’s Package – 280 км/ч).

Какой окажется стоимость готовящегося к дебюту BMW M3 CS Touring, пока неизвестно. Актуальный универсал M3 Touring на домашнем рынке, в Германии, сейчас можно купить за 106 300 евро (эквивалентно примерно 10,9 млн рублей по текущему курсу). Напомним, осенью прошлого года стало известно о том, что следующему поколению BMW M3 оставят битурбошестёрку, правда, ценник модели ощутимо вырастет.